Помогает печени и желудку: лечебную колбасу изобрели в Ростовской области

Изобретатели долго искали полезный ингредиент для колбасы. Фото: героя публикации.

В Донском аграрном университете изобрели колбасу с лечебными свойствами. Создатели говорят, что продукт положительно влияет на печень, желудочно-кишечный тракт и даже иммунную систему. Один из авторов Ольга Войтенко рассказала, из чего состоит чудо-колбаса и как ее придумали.

КИТАЙСКИЙ ФИНИК

В классическую вареную колбасу Ольга и ее коллега Юрий Насиров добавили зизифус, он же - китайский финик. Как и следует из названия, растение начали выращивать и применять в Поднебесной. Это коричневые, очень сладкие плоды. И как выяснили изобретатели, еще и полезные.

— Чтобы подобрать ингредиент для колбасы, мы использовали специальный международный сайт. На этом ресурсе публикуется информация о различных изобретениях. Изучали составы разных продуктов, много прочитали про пробиотики, пребиотики и другие вещества. В итоге остановились на зизифусе. Он снижает давление, помогает желудочно-кишечному тракту, печени, укрепляет иммунитет, — рассказывает Ольга.

Найти зизифус оказалось несложно — сейчас экзотическое растение выращивают даже в Краснодаре. Однако сам процесс создания продукта оказался не таким простым. Ольга и Юрий долго работали над способом приготовления и высчитывали дозу полезной добавки. В итоге лечебная колбаса получила два патента — на рецепт и технологию.

Ольга Войтенко - одна из создательниц полезной колбасы. Фото героя публикации.

НАТУРАЛЬНАЯ КРОВЯНКА

Это не первое изобретение Ольги Войтенко. Ранее она воссоздала кровяную колбасу по рецепту бабушки.

— Бабушка готовила нам такую колбасу, когда я была маленькой. Классическая кровянка состоит из сала, специй, крупы и нитрата натрия. Мой вариант — из настоящего мяса, яиц и молока. Она вкуснее и натуральнее, — рассказывает Ольга.

Она признает, что ее колбасы — как минимум не дешевле обычных. Но задача изобретателя — не удешевить, а повысить качество продукта. Тем не менее Ольга уверена, что и такие продукты могут выйти на массовое производство.

Ольга и ее коллега долго работали над способом приготовления продукта. Фото героя публикации.

— Думаю, возможно все. Сейчас даже дорогие колбасы комбинированы, могут вообще не содержать мяса. Стоят они при этом в три раза больше, чем наши продукты. Мы ведь делаем колбасы исключительно на нашем, отечественном сырье.

Сейчас Ольга уже работает над новыми съедобными изобретениями. Теперь она хочет создать лечебные полуфабрикаты и молочные продукты.

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