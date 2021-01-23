Несанкционированный митинг 23 января 2021 года в Ростове: что происходило на центральных улицах

Участники митинга двигались по Пушкинской в сторону парка Горького. ФОТО: Алексей Попков

После полудня сторонники оппозиционера Алексея Навального стали собираться на площади перед публичной библиотекой на улице Пушкинской. На площади уже находились полицейские, часть Пушкинской перекрыли ограждениями. Полицейские поясняли, что, по их информации, улицу перекрыли для уборки снега, за кордоном работали несколько дворников. Из репродуктора, закрепленного на одной из полицейских машин, звучала запись с предупреждениями для участников митинга. Перед «публичкой» собрались ростовчане в основном студенческого возраста. Хотя на площадь стеклись не только сторонники Навального: свои флаги и лозунги демонстрировали другие оппозиционеры - в том числе, не симпатизирующие блогеру. Работники кафе и магазинов снимали происходящее из-за витрин. Некоторые из участников выглядели неординарно: по Пушкинской ходил по пояс голый парень с рюкзаком. Какой-то из участников попытался убрать одно из ограждений, полицейский тут же ставил его на место. Нескольких участников полицейские задержали через полчаса после начала митинга.

Часть протестующих направились сначала к парку Горького, однако и там оказалось много полицейских, входы были перекрыты. Толпа повернула обратно – в сторону Театральной площади. На центральной улице – Садовой – полицейские выстраивались так, чтобы рассечь поток людей. Те в свою очередь пошли по смежным улицам – в том числе, по Шаумяна и Станиславского.

Полицейские оцепили площадь перед публичной библиотекой. ФОТО: Алексей Попков.

Впервые за всю историю оппозиционных шествий в Ростове полицейские несколько раз использовали дубинки, рассказал находившийся на месте корреспондент «Комсомольской правды – Ростов». Кто-то из участников стал кидать в стражей порядка снежки. Полицейские погнались за ним, молодой человек растянулся на скользком тротуаре.

У Театральной площади полиция организовала оцепление еще с утра. На Садовой и улице Театральной стояли колонны полицейских машин. Как только митингующие подошли к площади, полицейские направились в их сторону. Участники акции стали разбегаться. И полицейские и митингующие рисковали упасть из-за гололеда. Здесь тоже задержали несколько участников. К шести вечера митингующие разошлись. Источник в правоохранительных органах сообщил, что полицейские задержали несколько десятков человек и составили административные протоколы.

АЛЛО!

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