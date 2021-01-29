Коронавирус в Ростове-на-Дону 29 января 2021: скончались еще 20 зараженных дончан

Жертвами ковида стали 20 жителей Ростовской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону прирост за сутки составил 143 зараженных. По Ростовской области коронавирус подтвердился с учетом Ростова у 377 человек. Общее число инфицированных достигло 62 945.

Большинство новых заболевших — люди в возрасте от 46 до 65 лет — 41,4 %. 25,7% зараженных составляют жители от 18 до 45 лет; 20,9% — от 66 до 79 лет. 5,6% — пожилые старше 80 лет; 6,4% — дети.

Лечение в стационарах проходят 2 382 пациента. В тяжелом состоянии на аппарате инвазивной искусственной вентиляции легких находятся 32, на неинвазивной ИВЛ — 172.

За сутки от ковида скончались 20 жителей области. Среди них — девять женщин в возрасте от 47 до 91 года и 11 мужчин — от 54 до 79 лет. У всех были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Таким образом, с начала пандемии от коронавируса скончались 2 606 человек.

За сутки от ковида вылечился 421 житель Ростовской области. За все время выздоровели 52 461 пациент.

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