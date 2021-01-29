Идеальный подарок - умная и чуткая подруга-помощница Маруся Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Умная колонка с голосовой помощницей по имени Маруся* - это инновационная капсула со множеством полезных функций и приятным голосом.

Найти в сети самые дешевые билеты, лучшие предложения о покупках, предупредить о похолодании за окном, рассказать ребенку сказку или поставить утром любимую музыку владельца - лишь малая часть ее талантов. Связь с системой безопасности «Умный дом» и видеосервисом Wink от «Ростелекома» делают ее вашим надежным «дежурным по дому». Отключить утюг, отрегулировать яркость света, переключить каналы цифрового телевидения - достаточно вашего слова.

Маруся, компактная, красивая и стильная, впишется в любой дизайн интерьера. Как подчеркивают разработчики, капсула собрана из качественных материалов, современных технологий и любви, потому прослужит долго и с пользой. Под акустической звукопрозрачной тканью скрыты рупор для высоких частот, твитер и низкочастотный динамик - мощность колонки 30 Вт. Благодаря фронтальным спикерам колонки музыка будет звучать объемно и наполнит дом. А помощница Маруся очень умная, веселая и задорная, с хорошим слухом и манерами. Она готова в любое время найти нужную информацию или просто поболтать. А еще к капсуле можно подключить ноутбук или телефон по Bluetooth, тогда Маруся будет управлять любым музыкальным сервисом по вашей команде (ставить задачи можно также через сенсорную панель).

- Маруся поддерживает полноценное управление «Умным домом» и цифровым видеосервисом Wink, в каталоге которого более 60 тысяч фильмов и сериалов. Все, для чего вы раньше брали пульт и нажимали кнопки, ходили из комнаты в комнату, писали напоминания и боялись забыть, теперь способна осуществить Маруся, - рассказали в Ростовском филиале «Ростелекома», где уже стартовали продажи новой колонки.

Капсулу оценят все члены семьи. Самым младшим она расскажет сказку, дополняя по смыслу спецэффектами, - к примеру, шум моря или шорох листвы. Легко ответит на тысячу «почему?» и споет колыбельную, а если ее погладить - мило замурчит. С детьми постарше сыграет в развивающую игру либо прочитает что-то для учебы или реферата. Взрослые оценят не только премиум-качество звука и мощность, которой хватает для большого помещения, но и полезность помощницы. К примеру, утром Маруся может разбудить к нужному времени, а пока готовится завтрак, проинформирует о прогнозе погоды, курсе валют, расскажет главные новости либо найдет необходимый подкаст.

Знакомьтесь, это Маруся! Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

По желанию можно задать плейлист с любимыми исполнителями - капсула интегрирована с музыкальным сервисом «ВКонтакте». В общем, современная, интеллектуальная и заботливая помощница.

- Колонка с голосовым помощником Маруся станет отличным подарком как для взрослых, к примеру, к 23 Февраля или 8 Марта, так и для детей, - подчеркивают в «Ростелекоме». - При покупке колонки мы предлагаем нашим клиентам возможность получения рассрочки платежа, при которой забрать капсулу можно сразу после оформления покупки.

Узнать обо всех возможностях умной колонки можно на сайте или по телефону 8-800-1000-800, а приобрести капсулу - в офисах продаж «Ростелекома».

*Проект стал результатом стратегического партнерства «Ростелекома» и MRG в развитии голосового управления цифровыми сервисами с использованием технологий искусственного интеллекта и интернета.

Инновационная капсула со множеством полезных функций и приятным голосом. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

КОНКРЕТНО

Маруся - умный ассистент, которого вы полюбите, потому что она:

- чуткая: шесть цифровых микрофонов распознают речь на расстоянии до семи метров;

- продвинутая: умеет пользоваться сервисами Mail.ru;

- удобная: на капсуле расположена сенсорная панель управления;

- уникальная: единственная, кто может позвонить вашим друзьям «ВКонтакте»;

- послушная: управляет устройствами через Bluetooth;

- разносторонняя: расскажет новости мира, курсы валют, включит радио.

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