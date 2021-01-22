Противопоказания для вакцинации от коронавируса назвали в донском минздраве

Желающим привиться придется заполнить анкету и ответить на вопросы о своем здоровье. Фото: Мария ЛЕНЦ

В донском министерстве здравоохранении назвали противопоказания к вакцинации от коронавируса. О деталях рассказал глава ведомства Юрий Кобзев на брифинге 22 января.

По словам министра, одно из противопоказаний — гиперчувствительность к компонентам. От вакцинации придется отказаться тем, кто тяжело переносил другие прививки. Нельзя прививать и тех, у кого может возникнуть аллергическая реакция на препарат.

— Еще одно противопоказание — беременность. Прививаться нельзя в период острого инфекционного заболевания, обострения хронических болезней. Вакцинация возможна только после двух — четырех недель после острой инфекции, — прокомментировал Юрий Кобзев.

Он отметил, что прививать можно только взрослых старше 18 лет. При этом верхнего порога по вакцинации от коронавируса нет. Привить могут и человека в преклонном возрасте, если ему позволяет здоровье.

Если вы уже болели коронавирусом, вакцинироваться можно спустя полгода после выздоровления. Тем не менее в больницах не будут требовать справку о наличии антител. Желающим привиться нужно заполнить анкету, честно ответив на вопросы о своем здоровье. Противопоказания перед вакцинацией будет определять врач.

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