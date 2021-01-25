Завершился конкурс «Счастье быть СЕМЬЕЙ»!

Фото: freepik.com

В рамках проекта «Клиника года – 2020» на сайте KP.RU прошел фотоконкурс «Счастье быть СЕМЬЕЙ!». С 28 сентября по 20 января посетители сайта активно участвовали, присылали свои лучшие фотографии и голосовали за понравившиеся фото!

80 участников подали свои заявки на конкурс. В своих фотоисториях ростовчане рассказали о памятных праздниках, ярких фотосессиях, рождении малышей и многих других событиях своей жизни. За снимки участников было подано 15 000 голосов!

Поздравляем победителей!

В тройку лидеров фотоконкурса «Счастье быть СЕМЬЕЙ!» вошли:

1) Татьяна Поповян (3797 голосов)

2) Оксана Ефременко (2594 голоса)

3) Юлия Толстикова (1258 голосов)

Редакция «Комсомольской правды» поздравляет победителей фотоконкурса и в ближайшее время свяжется с ними для вручения ценных призов от генерального партнера конкурса Медицинского центра «Семья».