Завершилось голосование в проекте «Клиника года-2020»

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С 29 сентября 2020 по 20 января 2021 года в рамках проекта «Клиника года-2020» на сайте KP.RU проходило голосование за лучшие медицинские учреждения. В нем приняли участие самые разные клиники из Ростова и области. За участников конкурса было подано свыше 11 000 голосов.

Список победителей по номинациям:

Самая семейная клиника – Медицинский центр «Семья».

Самая современная клиника — Институт эстетической медицины SkyClinic.

Самая инновационная клиника — Стоматологическая клиника «Авторская стоматология».

Самая высококвалифицированная клиника – Медицинский центр «Ревиталь».

Самая высокотехнологичная клиника — Сеть стоматологических клиник «Доктор Келлер».

Самая развивающаяся клиника — Сеть лечебно-диагностических центров «Здоровье» Ростовская область.

Самая надежная клиника — Стоматологическая клиника доктора Шувалова.

В рубрике «Врач года» мы также отмечаем лучших специалистов своего дела:

Пластического хирурга, онколога-маммолога Андрея Александровича Авдиенко

Врача акушера-гинеколога Виталию Геннадьевну Ануфриеву

Врача стоматолога-ортодонта Авчи Алиевича Алиева

Заместителя главного врача по лечебной части Николая Николаевича Воликова

Врача-оталаринголога высшей категории Сергея Сергеевича Васильева

Врача-стоматолога Гюнель Ибадовну Джафарову

Врача-оталаринголога Ирину Михайловну Каракулину

Заведующего отделением лазерной и эстетической флебологии Арсена Сергеевича Кочаряна

Хирурга-имплантолога Тимура Руслановича Марашева

Пластического хирурга Анну Николаевну Маринчук

Пластического хирурга Сакинат Курбанову Магомедову

Участкового врача-терапевта и кардиолога Алексея Александровича Моренко

Главного акушера-гинеколога Аксайского района Анну Сергеевну Никонову

Врача-психиатра Армана Грачевича Темуряна

Главного врача стоматологической клиники Олега Александровича Шувалова

Врача-хирурга хирургического отделения Дениса Михайловича Черкасова

«Комсомольская правда» поздравляет всех победителей и участников проекта «Клиника года-2020». Мы рады тому, что медицинские учреждения в регионе постоянно совершенствуются, улучшают качество предоставляемых услуг и сервис для пациентов, расширяют спектр применяемого современного оборудования. Благодаря этому ростовчане получают квалифицированную медицинскую помощь.

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