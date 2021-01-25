Завершилось голосование в проекте «Клиника года-2020»

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С 29 сентября 2020 по 20 января 2021 года в рамках проекта «Клиника года-2020» на сайте KP.RU проходило голосование за лучшие медицинские учреждения. В нем приняли участие самые разные клиники из Ростова и области. За участников конкурса было подано свыше 11 000 голосов.
Список победителей по номинациям:
Самая семейная клиника – Медицинский центр «Семья».
Самая современная клиника — Институт эстетической медицины SkyClinic.
Самая инновационная клиника — Стоматологическая клиника «Авторская стоматология».
Самая высококвалифицированная клиника – Медицинский центр «Ревиталь».
Самая высокотехнологичная клиника — Сеть стоматологических клиник «Доктор Келлер».
Самая развивающаяся клиника — Сеть лечебно-диагностических центров «Здоровье» Ростовская область.
Самая надежная клиника — Стоматологическая клиника доктора Шувалова.
В рубрике «Врач года» мы также отмечаем лучших специалистов своего дела:
Пластического хирурга, онколога-маммолога Андрея Александровича Авдиенко
Врача акушера-гинеколога Виталию Геннадьевну Ануфриеву
Врача стоматолога-ортодонта Авчи Алиевича Алиева
Заместителя главного врача по лечебной части Николая Николаевича Воликова
Врача-оталаринголога высшей категории Сергея Сергеевича Васильева
Врача-стоматолога Гюнель Ибадовну Джафарову
Врача-оталаринголога Ирину Михайловну Каракулину
Заведующего отделением лазерной и эстетической флебологии Арсена Сергеевича Кочаряна
Хирурга-имплантолога Тимура Руслановича Марашева
Пластического хирурга Анну Николаевну Маринчук
Пластического хирурга Сакинат Курбанову Магомедову
Участкового врача-терапевта и кардиолога Алексея Александровича Моренко
Главного акушера-гинеколога Аксайского района Анну Сергеевну Никонову
Врача-психиатра Армана Грачевича Темуряна
Главного врача стоматологической клиники Олега Александровича Шувалова
Врача-хирурга хирургического отделения Дениса Михайловича Черкасова
«Комсомольская правда» поздравляет всех победителей и участников проекта «Клиника года-2020». Мы рады тому, что медицинские учреждения в регионе постоянно совершенствуются, улучшают качество предоставляемых услуг и сервис для пациентов, расширяют спектр применяемого современного оборудования. Благодаря этому ростовчане получают квалифицированную медицинскую помощь.
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