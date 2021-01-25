«Отбили почки и выбросили на мороз»: в Ростове-на-Дону волонтеры спасают овчарку

Псу предстоит пройти курс лечения. ФОТО: предоставлено волонтерами.

В донской столице шестилетняя овчарка еда не погибла из-за человеческой жестокости. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» волонтер Светлана Назарова, судя по всему, настоящий ад собаке устроили бывшие хозяева. Когда пса нашли, на нем был ошейник. А это – явный знак того, что раньше у овчарки был дом.

НАШЛИ У МУСОРКИ

По словам Светланы, умирающего пса нашли на улице Драгунской около мусорного бака. О псе волонтерам сообщили местные жители. Добровольцы сразу же выехали на место и забрали животное в свой центр.

- В самые морозы израненный пес оказался под открытым небом. Более того, перед тем как выбросить его умирать на холод, животное долго мучили. Это можно было понять по состоянию животного. Нет на этой земле более жестокого существа, чем человек, – делится эмоциями Светлана.

По словам женщины, у собаки были отбиты почки.

- Смотря на овчарку можно рыдать, не переставая. В его глазах столько страха, ужаса и непонимания, - продолжает Светлана.

ВЕСНОЙ – РЕАБИЛИТАЦИЯ

Собаке дали кличку Рэм. Волонтеры сразу отвезли собаку в клинику. Рэму потребовалось серьезное лечение. А весной ему вновь надо будет пройти курс. Дело в том, что из-за перенесенных стрессов у овчарки появились проблемы с сердцем.

Но волонтеры и сам Рэм, который наконец-то перестал всех бояться, верят, что когда-нибудь все будет хорошо, и собака обретет настоящую любящую семью.

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