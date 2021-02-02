Авдиенко Андрей Александрович: пластический хирург, онколог-маммолог

Фото: из архива Андрея Авдиенко

Андрей Александрович Авдиенко – врач высшей квалификационной категории, пластический хирург, онколог-маммолог. Входит в Топ-100 лучших хирургов по версии журнала Lima, в Топ -100 лучших хирургов России по версии BLOGGMAGAZINE, получил премию «Люди года 2020» в номинации «Лучший пластический хирург» по версии журнала FB. Стаж работы по специальности – 25 лет.

Андрей Александрович окончил Ростовский медицинский институт и получил диплом по специальности «Пластическая хирургия» в Московском государственном университете имени Н. И. Пирогова. Также Андрей Авдиенко прошел ординатуру по хирургии, первичную специализацию по онкологии, обучение в лучших клиниках Москвы Санкт-Петербурга, Казани, европейских клиниках Милана, Мадрида, Бухареста и Брюсселя.

Специализация Андрея Александровича — пластическая хирургия, реконструктивная онкомаммология. В его активе свыше 15 000 операций, выполненных только на молочной железе. Андрей Александрович разработал собственную методику подтяжки молочных желёз, методику заполнения нижне-наружных квадрантов молочной желёз частью большой грудной мышцы при дефиците тканей в этой области. Имеет большой опыт использования полиуретановыхимплантов, как в реконструктивной онкологии молочной железы, так и в эстетической хирургии молочной железы.

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Какие симптомы должны сказать женщине, что она обязательно должна обратиться к специалисту Вашего профиля?

Это, в первую очередь, боль в молочной железе, выделения из сосков, наличие уплотнений, втянутые соски, изменение формы молочной железы.Все эти симптомы могут говорить о раке молочной железы. Поэтому наличие какого-либо симптома является причиной к скорейшему обращению к онкологу.

Почему Вы стали врачом?

Врачом стал осознанно, а пластическим хирургом хотел быть еще с первого курса.

Что самое приятное и самое сложное в работе врача?

В работе врача самое приятное - видеть сияющие глаза от радости у своих пациентов! А самое сложное – это когда,несмотря на все старания, ты не смог помочь, болезнь оказалась сильнее и онкологические пациенты «уходят».

Как, на Ваш взгляд, нужно заботиться о своем здоровье?

Мы все должны заботиться о своем здоровье, ввести здоровый образ жизни, по возможности регулярно посещать врача, проходить медосмотр. Также важно иметь позитивный взгляд на жизнь и меньше хандрить.Нужно больше хорошего настроения, радоваться жизни, всегда улыбаться и относиться к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе.

Кем Вы мечтали стать в детстве?

В детстве, если честно, я хотел стать прославленным хоккеистом.

Ваши увлечения

Увлечений у меня много. В первую очередь, это аквариумы, а также катание на роликах, стрельба из лука, биохакинг.

Какие книги Вы любите читать?

Среди любимых книг могу назвать «11/22/63» Стивена Кинга. Мне нравятся потрясающе закрученные сюжетыДэна Брауна,я прочитал все его произведения. Также нравится Харуки Мураками.

Как Вы любите отдыхать и где проводите выходные дни?

Мое самое любимое место отдыха – это, конечно, море. Выходные дни люблю проводить с семьей, детьми на открытом воздухе, на даче или в парке. Предпочитаю активный отдых.

Ваши дети пошли по Вашим стопам?

Да, моя старшая дочь Анастасия – уже студентка шестого курса РГМУ. И также, как я, хочет стать пластическим хирургом.

Ваш жизненный девиз

Двигаться только вперёд! Никогда не стоять на месте!

Как записаться на прием к доктору и обратиться за помощью:

На сайте mammolog-plastika-rostov.ru

Инстаграм @dr.avdienko