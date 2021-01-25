Погибшего в Великую Отечественную войну ростовчанина нашли в Приэльбрусье

Погибшего героя собираются перезахоронить в поселке Терскол. Фото: "Миус-Фронт".

Год назад в горах Приэльбрусья были найдены останки дончанина, погибшего в Великую Отечественную войну. С помощью медальона поисковики организации «Миус-фронт» установили личность бойца. Родственников Макара Петрова искали «всем миром» — и вот наконец нашли его внука.

БОИ НА ВЫСОТЕ

Оборона Приэльбрусья началась в 1942 году. Это было единственное препятствие для нацистов на пути к Кавказскому хребту, к тому моменту они уже захватили Ставрополь, Майкоп и Армавир. Солдатам пришлось защищать родину на высоте три — четыре тысячи метров над уровнем моря. Погибших было немало — до сих пор в горах находятся останки около 300 советских солдат.

— Поисковикам работать здесь намного тяжелее. Погода постоянно меняется, акклиматизация, горная болезнь – страшно представить, каково было солдатам. Мы приезжаем сюда каждый год, несмотря ни на что. В последнюю экспедицию нашли останки трех погибших, — рассказывает руководитель «Миус-Фронта» Андрей Кудряков.

Возле останков одного из бойцов поисковики обнаружили смертный медальон. Так они узнали, что нашли солдата из Сальского района Ростовской области Макара Петрова.

Останки Макара Петрова нашли во время экспедиции в 2020 году. Фото: "Миус-Фронт".

БЫЛ МНОГОДЕТНЫМ ОТЦОМ

После экспедиции поисковики начали работать в архивах. Выяснилось, что Макар Михайлович был многодетным отцом и воспитывал двух сыновей и дочь. Во время войны их эвакуировали из Сальского района в Варениковский район Краснодарского края. Отсюда 35-летнего главу семейства призвали в армию.

— Макар Михайлович числился погибшим c 29 сентября 1942 года. О судьбе его семьи было известно немного. Какое-то время они жили в Варениковском районе, но потом переехали в Новороссийск. Там их следы терялись. Но мы все равно верили, что кого-нибудь найдем, у него же было трое детей! — говорит Андрей Кудряков.

ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ БЫЛ НЕДАЛЕКО ОТ РОДНЫХ

В организации начали активно распространять информацию о фронтовике. К поискам родственников подключились жители Кубани. На днях с «Миус-Фронтом» связался внук Макара Петрова Валерий Иванович.

— Оказалось, что у фронтовика два внука. Для них эта новость стала настоящим потрясением. Получается, что все эти годы их дедушка покоился недалеко от их станицы! — рассказали поисковики.

Останки Макара Петрова перезахоронят перед Днем Победы в поселке Терскол в Приэльбрусье. Внуки собираются присутствовать на церемонии.

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