Пресс-конференция губернатора Ростовской области Василия Голубева 26 января 2021: прямая трансляция

Пресс-конференция губернатора Ростовской области Василия Голубева 26 января 2021 года: пряма трансляция. Мероприятие начнется в 12.00.

Всего в пресс-конференции примут участие более ста журналистов. Однако в этом году из-за эпидемической ситуации число участников в зале ограничили. Представители ростовских СМИ соберутся в городском пресс-центре, районных — в муниципальных студиях. Как проходит пресс-конференция, смотрите в прямой трансляции «Комсомольской правды-Ростов».

13:07 Сколько потерял бюджет Ростовской области из-за пандемии? Как оцениваете возможные потери бюджета в этом году?

Порядка шести миллиардов потерял бюджет. В этом году 1,4 миллиарда рублей оцениваем возможные потери бюджета.

13:03 Продолжится ли практика народных советов, инициативного бюджетирования?

Народные советы продолжат работать. На инициативное бюджетирование будет выделено больше средств. В прошлом году было выделено 272 миллиона, в этом году объем средств составит не меньше 300 миллионов.

12:59 Важным событием станут выборы депутатов в Госдумы? Как вы оцениваете работу депутатов нынешнего созыва?

Знаю, что делал каждый. Заметил активность депутатского корпуса в период пандемии. Многие работали по поддержке врачей, организации волонтерских движений.

12:55 Что нужно сделать, чтобы программа "Дом за рубль" заработала в Ростовской области?

Губернатор сообщил, что с каждым участником программы, собственником работают индивидуально. Власти муниципалитетов, по его мнению, должны этим вопросом озадачиться. Нужно стараться работать над этим вопросом совместно с бизнесом.

12:53 Губернатор прокомментировал несакционированный митинг 23 января.

Все мы задумываемся, когда на площади выходят люди, особенно когда среди них много молодежи, в том числе детей. Я уверен, что с молодежью нужно разговаривать как с партнерами, а не указывать, что делать. Я не приемлю ситуацию, когда детей, приглашают и зовут на акции. Митинги несанкционированы. В любом случае в стране должен быть закон.

"Работа полиции, органов правопорядка в Ростове-на-Дону была корректной.

12:49 В каком формате будет продолжена поддержка бизнеса в этом году?

Поручения уже даны областным комиссиям. Ряд предложений уже поступило, в ближайшее время мы их рассмотрим. Есть намерение продолжить поддержку бизнеса. Будем смотреть прежде всего на те отрасли, которые больше всего пострадали.

12:45 В 2021 будет ли продолжена поддержка сельского хозяйства?

В этом году 6,2 млрд направим на развитие села. Будем еще работать, в течение года эти цифры будут меняться. Василий Голубев считает, что в этом году поддержка будет увеличена.

12:42 Как оцениваете работу системы здравоохранения в Ростовской области?

Кроме "спасибо" ничего сказать не могу. Нужно было мобилизоваться в сложной ситуации. Медики это сделали.

12:38 Прокомментируйте информацию о том, что в ковидном госпитале скончались несколько пациентов от нехватки кислорода.

"Точку поставит следствие. Выводов за следствие я бы делать не хотел. Я уточнил, что в тот день в больнице действительно были смерти". Губернатор сообщил, что постоянно слушает доклады об этой ситуации и будет и дальше следить за разбирательством.

12:35 Вопрос связан с водоснабжением. Есть территории в Ростовской области, где до сих пор нет водопровода. Что власти собираются делать с этим?

В части территорий возможно реализация центрального водоснабжения. Некоторые населенные пункты удалены от центрального водоснабжения. Для этих территорий власти создавали 570 водонапорных башен. Нужно еще 300 таких башен создать.

12:31 Три года назад был заморожен тариф на капремонт. Но время прошло, ждать ли теперь роста тарифа?

Тариф за квадратный метр - 9 рублей 92 копейки. Три года назад мы действительно заморозили размер тарифа. Сегодня расчеты уже другие. Сегодня от 18 до 20 рублей за квадратный метр. Нам удалось выполнить хорошую работу, ежегодно программа выполнялась. 600 млн рублей стоило фонду освободить людей в пандемию от взносов.

Принято решение еще в течение года тариф этот не повышать. Нужно подумать, как это повлияет как это повлияет на выполнение программы.

12:25 Продолжится реализация программы "Земской доктор". Как заверил губернатор, власти будут поддерживать врачей, которые отправятся работать в больницы шахтерских территорий.

12:23 "Среди задач, которые мы ставим - создание новых условий для обеспечения всех учреждений новым оборудованием." Губернатор отметил, что будет продолжена работа по созданию фельдшерско-акушерских пунктов, увеличения транспорта для медучреждений.

12:22 Какие меры по развитию первичной медико-санитарной помощи планируется запланированы в шахтерский территориях?

12:21 По словам губернатора, появились новые задачи. Например, среди них - цифровизация. Здесь мы будем вести мониторинг, как органы исполнительной власти этим занимаются.

12:20 Подводя итоги года, было видно, что требуется усиление, активизации некоторых направлений. В составе правительства появились люди, имеющие богатый опыт в той иной отрасли. Я ожидаю большего результата от нового состава правительства.

12:17 Вопрос из ростовского пресс-центра. В конце 2020 года ряд серьезных кадровых изменений в составе правительства и кабинета министров. Ждать ли нам очередных кадровых перестановок в этом году?

12:15 Возможно ли ослабление ограничений?

Мы оцениваем ситуацию как достаточно стабильную. Театральная общественность обратилась с просьбой открыть кассы. Общепит активно обращался с просьбой увеличить время работы до полуночи. Думаю, это может состояться.

12:12 "Я, конечно, буду вакцинироваться. Но есть рекомендации врачей, например, когда человек делал другие прививки. Один из помощников сейчас находится на выздоровлении. Поэтому мне сказали еще дней десять подождать."

12:11 Расскажите о ходе вакцинации?

"Всеобщая вакцинация проходит по поручению президента. Надеемся, подготовительная работа приведет к активной вакцинации. Наша задача - максимально проинформировать население о вакцинации".

Более 5 тысяч человек провакцинировано. До вчерашнего дня 13,5 тысяч вакцины, вчера получили еще 4,5 тысячи вакцины. Действуют 83 пункта вакцинации."

12:10 Губернатор: "Важное событие 75-летие Великой Победы". Был открыт военно-исторический комплекс «Самбекские высоты»;

12:09 О нацпроектах. На поддержку семей с детьми область выделила 37 млрд рублей.

12:08 О внешней торговле. Внешнеторговый оборот Ростовской области за год превысил 9,9 млрд долларов.

12:07 Об инвестиционных проектах. Реконструирован Азовский оптико-механический завод (2,4 млрд рублей). Завершен первый этап создания МЭОК в Неклиновском районе, полигон захоронения и утилизации отходов в Волгодонске.

Всего реализовано 250 проектов на 43 мрд рублей

12:05 Что касается жилищного строительства, в области ввели в эксплуатацию 2,6 миллиона квадратных метров. Достроено 12 проблемных домов. 851 дольщик получили жилье или компенсации.

12:04 Промышленное производство выросло на 1,7 %.

12:02 Василий Голубев подвел итоги развития Ростовской области в 2020. Объем валового регионального продукта снизился менее чем на 1 % и превысил 1,5 триллиона рублей.