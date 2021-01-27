«Если выпадает шанс, надо уезжать»: друг Кокорина прокомментировал его переход в «Фиорентину»

Алан Чочиев и Александр Кокорин дружат с детства. Фото: ФК "Спартак", "Чайка".

Игрок донского футбольного клуба ФНЛ «Чайка» Алан Чочиев высказался о переходе своего друга Александра Кокорина в «Фиорентину». Футболист поделился мнением в интервью пресс-службе донского клуба.

Чочиев рассказал, что Кокорин сам позвонил ему, чтобы посоветоваться по поводу трансфера. Мнение друга было однозначным — нужно ехать в Италию.

— Жизнь одна и необходимо пробовать себя. Если выпадает такой шанс, надо уезжать – это даже не обсуждается, — прокомментировал Алан Чочиев.

Сейчас футболист считает переход Кокорина очень удачным. По мнению Чочиева, это хорошая возможность поиграть в одной команде с мировыми звездами.

Алан Чочиев и Александр Кокорин дружат с детства, они познакомились еще в академии «Локомотива». Футболисты всю жизнь поддерживают отношения. Когда в 2018 году разгорелся скандал с участием Кокорина и Мамаева, Чочиев был одним из первых, кто публично поддержал футболистов.

Напомним, Александр Кокорин играл за питерский «Зенит» с 2016 года. В 2018 году он и его друг, на тот момент полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, избили двух человек после вечеринки. Их задержали и позже судили по статьям «Хулиганство» и «Побои». Кокорина приговорили к шести годам колонии общего режима. В сентябре его освободили по УДО, после чего он стал выступать сначала за «Зенит», позже — за «Спартак». 27 января 2020 года Александр Кокорин подписан контракт с итальянским клубом «Фиорентина».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кокорин и Мамаев вышли из колонии на свободу по УДО

17 сентября российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли на свободу из колонии в городе Алексеевка Белгородской области. (Подробности)

«Было ощущение, что я переубивал кучу народа»: Александр Кокорин вспомнил, как его судили

Футболист рассказал, что чувствовал во время процесса. (Подробности)

Кокорин прилетел в Италию и сделал первое заявление после переезда в "Фиорентину"

Нападающий готовится к переходу из "Спартака" и скоро пройдет медосмотр. (Подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.