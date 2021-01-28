Где сделать прививку от коронавируса в Ростове-на-Дону: все пункты вакцинации

Где сделать прививку от коронавируса в Ростове-на-Дону. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Дону стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Известно, что тысячи человек в регионе уже поставили вакцину от COVID-19. Желающих оказалось столько, что в Ростове-на-Дону количество прививочных кабинетов за первую неделю увеличено в полтора (!) раза. В среднем в день на прививку записываются 650-750 человек. А привить от опасного вируса планируют порядка 60 процентов взрослых жителей.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ

В мэрии города рассказали, что в начале прививочной кампании в донской столице работало всего 18 кабинетов, теперь таковых уже 29. Все они находятся в стенах городских поликлиник.

- Ростовчане могут записаться на вакцинацию через личный кабинет пациента на портале Госуслуг, на сайтах и в регистратурах поликлиник, - рассказали в городской мэрии. - Также возможно обратиться по телефону горячей линии управления здравоохранения или оставить онлайн-заявку.

Так, пациенты заранее информируются о дате и месте проведения медицинского осмотра и вакцинации. Они будут приглашены в пункты вакцинации на определенное время, чтобы соблюсти санитарно-эпидемиологические требования, в том числе социальную дистанцию.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Известно, что при себе желающему сделать прививку нужно взять с собой паспорт, медицинский полис, СНИЛС и защитную маску. Затем пройти к терапевту.

- Решение о допуске к вакцинопрофилактике принимает только врач после осмотра, - объяснили в горздраве. - Противопоказания перед вакцинацией будет определять также врач.

Если терапевт допустил к прививке, то далее следует пройти в кабинет вакцинации. А после введения инъекции необходимо остаться в поликлинике до получаса под наблюдением медперсонала. После прививки каждому выдается памятка.

К слову, прививка от COVID-19 делается дважды. Вторая - через 21 день. О ней за сутки пациент получит сообщение с напоминанием. И да - записаться нужно только на первую вакцинацию, а на вторую вас запишут автоматически.

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

Как рассказал глава минздрава Ростовской области Юрий Кобзев, прививать можно только взрослых старше 18 лет. Могут и человека в преклонном возрасте, если ему позволяет здоровье: верхнего порога по вакцинации от коронавируса нет.

По словам министра, одно из противопоказаний - гиперчувствительность к компонентам. От вакцинации придется отказаться и тем, кто тяжело переносил другие прививки. Нельзя прививаться тем, у кого может возникнуть аллергическая реакция на препарат.

- Еще одно противопоказание - беременность, - прокомментировал Юрий Кобзев. - Прививаться нельзя в период острого инфекционного заболевания, обострения хронических болезней. В этих случаях вакцинация возможна только после двух-четырех недель после острой инфекции.

И, кстати, если вы уже болели коронавирусом, вакцинироваться можно спустя полгода после выздоровления. Тем не менее, в больницах не будут требовать справку о наличии антител. Желающим привиться нужно заполнить анкету, честно ответив на вопросы о своем здоровье.

ВАЖНО!

Кому можно делать

- Дончанам старше 18 лет.

- Не имеющим противопоказаний.

- Без признаков ОРВИ на момент вакцинации.

- Не болевшим в последние две недели до прививки.

- Тем, кто за последние 30 дней не делал других прививок.

ДОСЛОВНО

«Конечно, буду вакцинироваться»

Василий Голубев, губернатор РО:

- Я, конечно, буду вакцинироваться. Даже это не обсуждаю. Но есть рекомендации врачей, например, когда человек делал другие прививки. Один из помощников сейчас находится на больничном. Поэтому мне сказали еще дней десять подождать. Но решение принято, и я точно это сделаю.

СКАЗАНО

«Количество кабинетов будет увеличено»

Алексей Логвиненко, глава администрации Ростова-на-Дону:

- Мы держим ситуацию на постоянном контроле и оперативно реагируем на увеличение спроса. В связи с тем, что поток желающих привиться увеличился, нами было принято решение об открытии дополнительных кабинетов вакцинации. В случае потребности или необходимости количество кабинетов будет увеличено.

ЦИФРА В ТЕМУ

Более 5,5 тысячи человек*. Именно столько уже провакцинировано на Дону. В Ростове вакцина выделена для 6 850 человек, привились - 3 615. Также на сегодня принято 4 086 заявок для проведения вакцинации.

*По данным администрация Ростова.

АЛЛО!

Горячие линии

Управления здравоохранения Ростова-на-Дону: 8-800-350-91-36.

Минздрав Ростовской области: 8-928-120-39-49.

КОНКРЕТНО

Где записаться*

Городская больница №1 им. Н.А. Семашко

Телефоны: 232-42-76, 234-18-33.

Сайт: www.gb-1.ru

Городская больница №20

Телефон: 310-13-91.

Сайт: www.gb20.aaanet.ru

Городская больница №4

Телефоны: 263-13-80, 263-57-16.

Сайт: www.городскаябольница4.рф

Городская больница №6

Телефон: 210-00-77.

Сайт: www.gb6.donpac.ru

Городская больница №7

Телефон: 8-929-661-29-45.

Сайт: www.mbuzgb7rostov.ru

Городская больница №8

Телефоны: 267-01-55, 267-58-73.

Сайт: www.gb-8.ru

Городская поликлиники №1

Телефоны: 8-991-104-81-33, 285-10-35.

Сайт: www.gpol1don.ru

Городская поликлиники №10

Телефоны: 263-33-15, 263-41-72.

Сайт: www.poli10.ru

Городская поликлиники №12

Телефон: 8-958-575-96-89.

Сайт: http://поликлиника12.рф/

Городская поликлиники №14

Телефоны: 242-08-34, 8-989-617-55-29.

Сайт: http://gp14rnd.ru/

Городская поликлиники №16

Телефоны: 310-58-31, 310-58-22.

Сайт: www.pol16.ru

Городская поликлиники №4

Телефоны: 201-65-93, 201-65-94.

Сайт: www.rgp4.ru

Городская поликлиники №41

Телефоны: 278-32-41, 277-77-81, 285-42-32.

Сайт: www.p41-rostov.ru

Городская поликлиники №42

Телефоны: 8-991-206-25-63, 224-69-00.

Сайт: www.polik42rostov.ru

Городская поликлиники №5

Телефоны: 8-938-173-37-52, 8-938-173-37-59.

Сайт: www.policlinic5.ru

Городская поликлиники №7

Телефон: 8-906-430-13-46.

Сайт: www.poliklinika7.org

Городская поликлиники №9

Телефон: 8-991-207-13-30.

Сайт: www.poliklinika9.ru

Городская студенческая поликлиника

Телефоны: 250-15-80, 252-62-76.

Сайт: www.studpolrnd.ru

* Записаться на вакцинацию можно с 8.00 до 20.00.

*По данным мэрии Ростова-на-Дону.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Родственник заболел коронавирусом: что делать

Если у человека подтвердится коронавирус, все домочадцы сядут на карантин. Врачи передают данные о заболевшем и контактных в поликлинику. Их наблюдают в течение двух недель. К детям сразу приходят участковые врачи из поликлиник. Они передают родителям согласие на лечение на дому и специальную памятку.

- В памятке разъясняется, когда у вас возьмут мазки, как провести обработку дома, - говорят специалисты.- Выдается чек-лист, в котором человек должен отмечать симптомы: есть ли одышка, температура, насморк и так далее. Указывается телефон, по которому можно позвонить и сообщить о симптоме. Сами медики будут связываться с вами дважды в день.

На десятый день контактным делают тест ПЦР по определению ДНК-коронавируса. Результат приходит на следующий день. Человека наблюдают до 14-го дня и снимают с учета при отрицательном результате теста. Что касается самого больного, то мазки берут дважды - на 10-й и 12-й дни. А снимают с учета только при отрицательном результате.

А вот шансы не заболеть в одной квартире с зараженным малы. Для профилактики, в первую очередь, нужно обработать помещения моющими хлорсодержащими средствами. Больного нужно отселить в другое жилище, на другой этаж или хотя бы в другую комнату.

- Нужно дать заболевшему отдельную посуду, - уверяют доктора, - соблюдать масочный режим и надевать перчатки. Это в разы снизит риск заражения. Однако по опыту чаще всего болеют все члены семьи, и это нормально.

ДЕТАЛИ

В самом начале болезнь похожа на ОРВИ

Зараженный испытывает слабость, ломоту в суставах, головную боль и температуру около 37 градусов. С такими симптомами люди пытаются справиться сами и лечатся дома. Первый тревожный сигнал - потеря обоняния - может произойти через шесть-семь дней. И в этом случае в поликлинику однозначно идти не стоит, лучше вызвать участкового врача.

- Нужно обязательно вызвать скорую помощь, если появляется одышка, чувство нехватки воздуха. Человек не может глубоко вдохнуть, у него поднимается температура до 39-40 градусов, - советуют специалисты.