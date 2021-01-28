Коронавирус в Ростове-на-Дону 28 января 2021: за сутки заразились около 400 дончан

Жертвами коронавируса за сутки стали еще 24 человека. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Ростове-на-Дону за сутки позитивными тесты на коронавирус оказались у 142 местных жителей. Число заболевших в Ростовской области выросло с учетом Ростова на 375 человек и составило 62 568.

Большинство новых заболевших составили люди в возрасте от 46 до 65 лет — 38,9%. 27,8% инфицированных — жители от 18 до 45 лет. 21,1% зараженных — пенсионеры от 66 до 79 лет; 6,9% — старше 80 лет; 5,3% — дети.

В настоящее время лечение в стационарах проходят 2 419 зараженных. В тяжелом состоянии находятся 2017 человек. Эти пациенты не могут дышать самостоятельно, а потому подключены к аппаратам инвазивной и неинвазивной вентиляции легких.

Подтвердилась смерть еще 24 человек с ковидом. Среди них — 14 женщин в возрасте от 43 до 94 лет и 10 мужчин от 32 до 85 лет. У всех зараженных были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Таким образом, с начала пандемии жертвами коронавируса стали 2 586 человек.

За сутки вылечились 419 пациентов. Число выздоровевших за все время составляет 52 040 человек.

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