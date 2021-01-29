Весна идет: резкое потепление в Ростове-на-Дону обещают синоптики

Возможны порывы ветра до 15 - 18 метров в секунду. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области прогнозируют теплые выходные. Прогноз на 30 и 31 января публикует ростовский Гидрометцентр.

В эти дни по Ростовской области пройдут небольшие и умеренные дожди. Местами выпадет мокрый снег. Ночью и утром — туман, на дорогах — гололед. В северных районах возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях. По ночам термометр будет показывать от минус одного до плюс четырех градусов, при прояснениях — до минус пяти. Днем потеплеет до нуля — плюс пяти градусов, по югу — до плюс 10.

В выходные будет ветрено — до 7 — 12 метров в секунду. Местами прогнозируют порывы до 15 — 18 метров в секунду.

В Ростове-на-Дону 30 января пройдут дождь и мокрый снег. В среднем, скорость ветра составит 7 — 12 метров в секунду, ночью и утром может порывы могут усилиться до 15 — 18 метров в секунду. Температура днем составит плюс пять — плюс семь градусов.

В ночь на 31 января пройдет небольшой дождь. Днем будет облачно, столбик термометра поднимется до плюс шести — плюс восьми градусов.

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