«Лифт в будущее»: ученики сельских школ Ростовской области осваивают востребованные специальности

Фото: БФ «Система»

В Константиновском районе запустили «Лифт в будущее». Не настоящий, а социальный, но очень интересный и, судя по востребованности, успешный. Инициатором проекта выступил благотворительный фонд «Система» при личном участии и поддержке Али Узденова.

ПОДДЕРЖКА ТЕХ, КТО ХОЧЕТ УЧИТЬСЯ И РАЗВИВАТЬСЯ

Название «Лифт в будущее» отражает его главную цель – помощь талантливым и умным ученикам сельских школ в получении хорошего дополнительного образования.

- Конечно, приятно отметить, что теперь и у детей из отдаленных от регионального центра районов появился доступ к новым формам современного образования. Это позволит ребятам реализовать свои таланты, навыки и, возможно, предопределит выбор будущей профессии, - подчеркивает Али Узденов, лично курирующий реализацию проекта в школах Константиновска, станиц Богоявленская, Ведерниковская, хутора Гапкин и поселка Стычновский.

Фото: БФ «Система»

Главное требование к участникам проекта - старшеклассникам иметь желание учиться и развиваться. «Лифт в будущее» точно не для тех, кто грызет науки из-под палки. Нет разницы, из какой семьи ученик, есть ли у родителей средства на дополнительное обучение, платные курсы, дорогу из села в город. Все уроки абсолютно бесплатны, мало того, за успехами ребят следят специалисты по кадрам.

- Все компоненты программы «Лифт в будущее» максимально привязаны к практике: курсы составляют профессионалы управляющего звена корпорации и приглашенные эксперты рынка, а рекрутеры благодаря программе цифровых профилей следят за работой и результатами участников программы, чтобы выявить лучших кандидатов для последующих стажировок и вакансий в корпорации, - отмечают в благотворительном фонде «Система».

НОВЫЙ ФОРМАТ ОБРАЗОВАНИЯ

Проект, стартовавший осенью прошлого года, предусматривает два направления - программу профориентации детей и обучение основам инженерной специальности или программирования. Предполагалось очное обучение, но пандемия внесла коррективы в алгоритм проведения уроков дополнительного образования, полностью переведя их в дистанционный формат. В группах - старшеклассники, те, кому вскоре надо принять очень важное для себя решение и выбрать профессию. Несколько раз в неделю они подключаются к специальной платформе, чтобы познавать науку и расширять кругозор. А учителями дополнительного образования стали аттестованные преподаватели Ростовского государственного университета путей сообщения.

Фото: БФ «Система»

Курс программирования на Python (самый актуальный на данный момент язык) учащимся средних школ читает доцент кафедры «Теоретические основы электротехники» РГУПС, победитель Всероссийского конкурса научно-педагогического мастерства среди железнодорожных вузов Андрей Капкаев. Он очень доволен своими учениками, несмотря на общение только в формате онлайн.

- Разницы между обучением студентов и школьников не вижу. Никаких сложностей, когда есть желание учиться и получать новые знания. Лично я как педагог предпочитаю форму диалога. Так как базовые знания учеников разные: кто-то уже «пишет», кто-то пока изучает азы, - даю задания, учитывая подготовку и уровень каждого, - рассказывает кандидат технических наук. – На практике в режиме реального времени сразу решаем какие-то задачи, обсуждаем. Ребята отлично воспринимают творческие задания. Мне нравится, что они с удовольствием реализуют проекты неординарно и с юмором.

В ПРОЕКТЕ - СВЫШЕ 1000 УЧЕНИКОВ

Тем временем в школах уже готовы в рамках проекта переоборудовать классы, чтобы для ребят, выбравших инженерную специальность, теоретические знания закреплялись практикой.

- Интерес со стороны учителей, детей и родителей колоссальный, - говорит Денис Абрамов, заместитель главы администрации Константиновского района по вопросам социальной сферы. - Мы прогнозируем увеличение числа участников, что вполне объяснимо, ведь проект дает возможность детям из сельской местности получить дополнительные научно-технические знания, увидеть и испытать реальные инженерные разработки. У наших ребят появилась отличная возможность поступить в хороший вуз на интересную специальность, получить образование, стать на рынке труда конкурентоспособными. Для этого им надо хорошо учиться и развиваться, а база уже создается благодаря проекту «Лифт в будущее» и личному участию Али Узденова.