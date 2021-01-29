Клад монет времен Куликовской битвы нашли в Ростовской области

Неизвестные спрятали 24 монеты. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В городе Азов Ростовской области археологи нашли клад ордынских монет. В Азовском музее-заповеднике считают, что деньги были спрятаны почти семь веков назад. Ученые предполагают, что кто-то из жителей хотел сохранить сбережения в непростой исторический момент.

ДРАМАТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ

Клад обнаружили в центре города, на Петровском бульваре. Находка относится к концу 14-го века — в это время на территории современного Азова располагался город Азак. Он, как и другие города Золотой Орды, уже начал испытывать кризис.

— Монеты были спрятаны в период между 1376 и 1381 годами. Клад не забрали, скорее всего, потому что в этом время в истории происходило что-то драматическое. Поэтому мы предполагаем, что это как-то связано с Куликовской битвой, — рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский.

Крупное сражение отразилось на каждом городе Золотой орды, ведь одним из главных последствий стала смена власти. Место хана Мамая занял Тохтамыш. Такие события могли встревожить не только власть имущих, но и простых людей.

Находка относится к концу 14-го века. Фото: Азовский музей-заповедник.

МНОГО ЛИ ЭТО?

Всего тайник насчитывал 24 ордынские монеты. По словам Андрея Николаевича, это совсем небольшие сбережения.

— Это заработок городского ремесленника за полмесяца. Подмастерье мог заработать такую сумму за месяц. Правда и это не совсем точное сравнение. Ведь мы сейчас судим по меркам мирного времени. Понятно, что цены меняются, когда люди ждут опасности.

Клад может быть связан с Куликовской битвой. Фото: Азовский музей-заповедник.

УНИКАЛЬНАЯ НАХОДКА

В Азове и до этого находили и откапывали клады - даже более древние. Самый ранний из них относится к первой четверти 14 века. Однако именно недавнюю находку исследователи считают уникальной.

Андрей Масловский пояснил, что это первый клад 1370-х. Относящиеся к этому десятилетию предметы встречаются крайне редко.

— Во время гражданской войны убили много людей. Это отразилось на Азаке, ведь город не может существовать независимо от других событий государства. К сожалению, нам пока мало известно о том периоде.