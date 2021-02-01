Нарушения носового дыхания: почему храп опаснее потери обоняния

Фото: МЦ "Ревиталь"

В зимнее время года большое количество людей страдает различными нарушениями носового дыхания. Причин у этого явления может быть много – от воспаленных аденоидов до увеличения носовых раковин. О том, когда нужно обращаться к лор-врачу, как проводятся современные операции и почему обязательно нужно лечить храп, мы поговорили с оториноларингологом, челюстно-лицевым и пластическим хирургом МЦ «Ревиталь» Юрием Алексеевичем Карюком.

- Юрий Алексеевич, расскажите – какие самые частные причины нарушения носового дыхания?

- Чаще всего причинами заложенности носа и нарушений в вентиляции носовой полости становятся увеличение носовых раковин и искривление носовой перегородки. А у детей это, в первую очередь, воспаление аденоидов. На возникновение таких нарушений оказывают влияние вирусные инфекции, наличие вялотекущего воспалительного процесса, а также нестабильность артериального давления. Еще одной причиной затрудненного носового дыхания часто становится аллергия.

Нарушениями носового дыхания страдает очень много людей. Но многие просто привыкают к этому состоянию, и часто не обращают внимания. А последствия у таких нарушений, конечно, есть.

- Какие бывают последствия и осложнения от постоянной заложенности носа?

- Таких последствий очень много. Если у детей воспалены аденоиды и заложен нос, они становятся более возбудимыми, плохо усваивают информацию, плохо учатся, могут истерить. А достаточно вылечить миндалины, и ребенок становится более спокойным и усидчивым. Другое частое осложнение – боль в ушах и снижение слуха. У детей короткая слуховая труба, поэтому им очень опасно делать промывания носа. При таких промываниях слизь вместе с раствором легко попадает в слуховую трубу. Спринцовки, шприцы – это все должно быть под запретом. А вот просто орошать спреем слизистые очень полезно. В этом случае состояние ребенка можно сильно облегчить.

- А у взрослых какие бывают осложнения?

- Одним из самых частых осложнений неадекватного носового дыхания можно назвать сильный храп. Я часто говорю, что храп - это озвученная проблема носового дыхания. Если у человека изначально увеличены носовые раковины, носовые ходы во время сна при горизонтальном положении еще больше сужаются. Воздуха человеку становится недостаточно, он открывает рот и начинает храпеть. Это не такая безобидная проблема. У нее есть три стадии. Если на первой стадии достаточно будет медикаментозного лечения, то на второй к храпу обязательно присоединяются нарушения кровоснабжения мозга и даже эндокринные нарушения. В этом случае уже может понадобиться операция. На третьей стадии без такой операции уже просто не обойтись. Поэтому храп не нужно игнорировать, нужно во время обращаться к врачу.

И обычными последствиями нарушений носового дыхания являются частые головные боли, рассеянность, повышенная утомляемость.

- Потерю обоняния также можно отнести к осложнениям после простуды? Что становится причиной?

- У этого явления может быть несколько причин. Под воздействием клеток вируса или процесса интоксикации часто повреждаются обонятельные рецепторы в полости носа. Но эту проблему можно отнести к неврологическим. Также обоняние может пропасть вследствие развившегося отека. Отек может сдавливать рецепторы так, что они просто перестают функционировать. Поэтому нет ничего удивительного, если во время заложенности носа человек не ощущает запахов. При этом не обязательно, чтобы нос был заложен полностью, достаточно небольшого отека в самой верхней части носа. На самом деле, это не такая острая проблема. Но в связи с распространением коронавируса она стала очень актуальной.

- Когда с проблемами носового дыхания нужно обращаться к врачу?

- Общая практика такова, что если в течение 5 дней при самостоятельном лечении не удалось добиться выраженного результата или его нет совсем, нужно обращаться к специалисту.

- Какие методики лечения вы предлагаете своим пациентам?

- Во-первых, сразу скажу, что адекватную и эффективную терапию может предложить только врач после тщательного обследования пациента. Также надо иметь в виду, что в сложных случаях оценить патологию сможет не каждый врач. Если вам что-то не нравится в назначениях врача, не бойтесь искать другого специалиста. А еще лучше искать оперирующего лор-врача. Он сможет увидеть проблему более широко и глубоко.

А дальше, в зависимости от клинической картины, врач подберет определенные препараты. Если это катаральные явления без гноя, то это одна тактика, если есть выраженный и сильный отек, то это совершенно другая тактика. Это важно и в случае с воспаленными аденоидами у детей. Нужно найти причину воспаления и определиться с методикой. В 30-40% случаев удается вылечить аденоиды консервативным способом.

И даже, если приходится прибегать к оперативному вмешательству, сейчас это намного проще. Современные эндоскопические технологии позволяют выполнять операции под полным визуальным контролем, выравнивать, а не удалять искривленную носовую перегородку и т.д. Они менее травматичны и легче переносятся пациентом.

- Как вы относитесь к дыхательной гимнастике?

- Я поддерживаю занятия дыхательной гимнастикой. Но есть одно НО. У человека не должно быть механических преград в носу. Если у человека искривленная перегородка носа, такая гимнастика может привести к нарушениям. Поэтому перед курсом дыхательной гимнастики стоит прийти на прием к лор-врачу и проверить общую вентиляцию слуховых труб и полости носа. А при наличии нарушений в носовом дыхании дыхательная гимнастика может непредсказуемо отразиться на здоровье.

А вот чего не стоит делать, так это обращаться за помощью к фармацевтам в аптеке и пытаться лечиться самостоятельно. Только грамотный оториноларинголог может подсказать правильное лечение.

- О своем иммунитете лучше заботиться заранее, - в завершение разговора рассказал Юрий Карюк, - например, от того, насколько здоровы миндалины, зависит частота и тяжесть будущих респираторных заболеваний. Если человек страдает от хронического тонзиллита, то в его организме постоянно присутствует очаг инфекции и интоксикации. На состоянии иммунитета это не может не сказаться. Современные методики позволяют эффективно промывать пораженные участки и избавляться от воспаления.

В конце зимы также снижается содержание витаминов, ухудшается иммунитет, в этом момент могут обостряться различные хронические патологии. Поэтому всем своим пациентам я советую в конце февраля - начале марта проходить профилактические процедуры, чтобы не дожидаться осложнений хронического тонзиллита. Лучше предупредить «пожар», а не тушить его.

Медицинский центр «Ревиталь»

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