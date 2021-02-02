Пластическая хирургия: особенности и эффективность самых популярных пластических операций

Фото: МЦ "Ревиталь"

Современные оперативные методики в сфере пластической хирургии позволяют решать самые разные проблемы — изменять размеры и форму носа, увеличивать объем груди, бороться с возрастными изменениями, убирать лишние жировые отложения. Об особенностях и эффективности различных пластических операций, а также о развитии пластической хирургии в Ростове-на-Дону мы поговорили с пластическим хирургом, заведующей отделением пластической хирургии и косметологии МЦ «Ревиталь» Сакинат Курбановной Магомедовой.

- Сакинат Курбановна, с какими проблемами к Вам обращаются чаще всего?

- Чаще всего к нам обращаются с изменениями, произошедшими после родов. Обычно женщин беспокоят разошедшиеся прямые мышцы живота, переизбыток кожи с растяжками. Никакими диетами такие проблемы уже не исправить. Также мы проводим пластику деформированного после родов пупка. А после кесарева сечения над рубцом может образовываться «фартучек». И подобные дефекты не обязательно связаны с лишним весом. Их устранением мы также успешно занимаемся.

Еще один популярный вид операций – это пластика груди. Мы исправляем опущение молочной железы, добавляем объем груди, корректируем форму.

- В какое время после родов можно обращаться для пластики груди?

- Я считаю, что оптимальное время для пластической операции – спустя 2 года после родов. А минимальный срок – через 6 месяцев после родов и завершения лактации.

- Насколько безопасны грудные импланты и не мешают ли они кормлению?

- Операции по увеличению груди и изменению ее формы мы делаем часто. Силиконовые импланты никаким образом не мешают кормлению грудью. Ни на длительность, ни на качество лактации в будущем они повлиять не могут. Такое увеличение абсолютно безопасно.

- Считается, что грудные импланты имеют пожизненную гарантию. На какой срок их можно устанавливать?

- Нужно понимать, что операция по увеличению груди не дает пожизненной гарантии. Сами импланты – очень долговечные. Но в человеческом организме они не могут оставаться в таком же первозданном виде. Импланты все время находятся в жидкой и влажной среде, на них оказывается механическое воздействие. Поэтому согласно всем последним исследованиям средний срок использования грудных имплантов – 10-15 лет. Но они могут простоять и больше.

Кстати, замена имплантов и повторные операции происходят не из-за нарушения целостности имплантов, а из-за того, что со временем грудь опускается. Это происходит как с имплантом, так и без него. Повторные операции делают женщины, которые хотят изменить форму груди, подтянуть ее. Размер груди меняют как на больший, так и на меньший. Бывает и такое, что после нескольких лет с имплантами, женщина так и не смогла к ним привыкнуть и приходит их удалять. Проблемы же с целостностью имплантов бывают крайне редко, но каждый год нужно обязательно проходить профилактический осмотр.

- Насколько эффективны пластические операции?

- Эффективность у пластических операций достаточно высокая. Если говорить о подтяжке и увеличении груди, то здесь она равна 100%. А вот, например, с липомоделированием ситуация другая. Результат во многом зависит от самого пациента и его дальнейшего образа жизни. Если он перестанет соблюдать все рекомендации по питанию, то вес все равно будет набираться. Не так интенсивно, как раньше, но все же.

- Как Вы думаете, с какими проблемами женщинам стоит обращаться к пластическому хирургу?

- Ко мне не так часто обращаются с вопросами интимной пластики. Это считается неудобным, стыдным. Но интимная пластика избавляет не только от комплексов, но и от некоторых физиологических проблем. Речь, к примеру, может идти о гипертрофии малых половых губ, а это не только не красиво, но еще больно и неприятно.

- Делают ли пластические операции мужчины?

- Да. Пациентов-мужчин, конечно, намного меньше, чем женщин. Но они есть. Мужчины обращаются для подтяжки живота после потери большого веса, пластики ушных раковин и век, ринопластики.

- Как Вы думаете, насколько развита пластическая хирургия в Ростове-на-Дону?

- Я считаю, что пластическая хирургия в Ростове-на-Дону находится на очень высоком уровне. У нас много специалистов, которые хорошо делают ту же ринопластику. И для этого не обязательно ехать в Москву или Санкт-Петербург. Еще встречаются такие пациентки, которые делают множество операций в Москве, а потом возвращаются для реабилитации и восстановления в Ростов. Они считают, что местные хирурги не настолько опытны, как столичные. Я хотела бы сказать, что это ошибочное мнение. У нас в городе достаточно много профессионалов высокого класса, которые могут выполнять самые разные пластические операции.

- Что бы Вы посоветовали женщине, которая думает о пластической операции?

- Перед походом к пластическому хирургу необходимо четко определить, что и почему не нравится в себе. Очень важно, чтобы женщина делала операцию для самой себя, для гармонии с собственным телом, а не для того, чтобы кому-то угодить. Пациентка должна быть уверена, что определенные исправления помогут ей почувствовать себя комфортнее. А еще важно понимать, что пластическая операция – процесс сложный. И возможны некоторые осложнения, но хороший врач всегда знает, как с ними справляться, готов их решать и будет вести пациента до полного восстановления.

- А еще я – самый большой поклонник здорового образа жизни и ярый противник вредных привычек, - рассказала в завершение разговора Сакинат Магомедова, - благодаря мне уже несколько пациенток бросили курить. Я считаю, что невозможно без этого полноценно заботиться о своем здоровье.

Медицинский центр «Ревиталь»

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