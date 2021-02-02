«Учитель года России-2020»: лучшим в стране стал математик из Ростова-на-Дону

Михаил Гуров стал лучшим в стране. Фото: сайт министерства образования РО.
В начале февраля назвали победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России-2020». Финал проходил в Волгограде. За это звание боролись сотни педагогов со всей России. Но до финала дошли только 15 самых-самых. Один из них - ростовчанин Михаил Гуров. Он же и стал победителем престижного конкурса.
ОТКРЫТЫЙ УРОК В 9 КЛАССЕ
Известно, что конкурсные испытания стартовали еще с 26 января. Во время испытаний Михаил Николаевич презентовал свой профессиональный опыт в мастерской под названием «Методическая квадрига». Квадрига - это четыре педагогические проблемы, для решения которых разработана авторская методика ростовского учителя математики.
А еще провел урок в 9 классе «Система уравнений с параметром. Определение количества решений». Он проходил в школе №55 в Волгограде. Конкурсный урок по регламенту длился 35 минут. А затем вопросы конкурсанту задавали члены жюри.
Авторитеты в педагогике оценивали корректность и глубину понимания предмета, учительские навыки. Имело значение для жюри и то, как преподаватель мотивирует учеников, насколько его уроки творческие.
Михаил Николаевич провел открытый урок. Фото: сайт министерства образования РО.
БОЛЬШЕ 10 ЛЕТ РАБОТАЕТ УЧИТЕЛЕМ
Михаил Гуров окончил с красным дипломом факультет математики, механики и компьютерных наук РГУ (сейчас - ЮФУ). Затем дополнительно учился на педагога. Стаж работы - больше 10 лет.
В донской столице Михаил Николаевич преподает математику в частном лицее.
— Михаил Николаевич - хороший преподаватель, профессионал,— рассказывает коллега Михаила Гурова, преподаватель Андрей Айзенберг. - Он работает с достаточно тяжелой математикой. Уже несколько лет готовит учеников к олимпиадам и поступлению. Его выпускники получают высокие баллы, поступают в престижные вузы.
В 2019 году пять его выпускников лицея поступили в МГУ, семь – в МГИМО и три – в ЮФУ. А в прошлом году два девятиклассника стали призерами Кавказской математической олимпиады.
Один из учеников Гурова победил в районном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
Ростовчанину вручили памятный знак - хрустального пеликана. А в соцсетях лицея уже поздравляют любимого учителя.
КОНКРЕТНО
Какие испытания были
- "Методическая мастерская".
- "Урок".
- "Классный час".
- "Мастер-класс”.
Михаил Гуров стал победителем всероссийского конкурса. Фото: сайт министерства образования РО.
ДОСЛОВНО
«Наши учителя многократно выходили в финал»
Игорь Гуськов, замгубернатора РО:
- Мы все переживали за нашего земляка и надеялись, что он войдет в пятерку лучших. Михаил Гуров оправдал наши надежды и еще раз доказал, что донские педагоги – самые лучшие. Конкурс не только повышает престиж благородной учительской профессии, но и позволяет выявлять самые яркие таланты среди педагогов страны, распространять накопленный опыт, поднимать общий уровень педагогической культуры. Наши учителя многократно выходили в финальную часть этого конкурса – становились финалистами. Такого результата нет ни у одного субъекта РФ.