«Учитель года России-2020»: лучшим в стране стал математик из Ростова-на-Дону

Михаил Гуров стал лучшим в стране. Фото: сайт министерства образования РО.

В начале февраля назвали победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России-2020». Финал проходил в Волгограде. За это звание боролись сотни педагогов со всей России. Но до финала дошли только 15 самых-самых. Один из них - ростовчанин Михаил Гуров. Он же и стал победителем престижного конкурса.

ОТКРЫТЫЙ УРОК В 9 КЛАССЕ

Известно, что конкурсные испытания стартовали еще с 26 января. Во время испытаний Михаил Николаевич презентовал свой профессиональный опыт в мастерской под названием «Методическая квадрига». Квадрига - это четыре педагогические проблемы, для решения которых разработана авторская методика ростовского учителя математики.

А еще провел урок в 9 классе «Система уравнений с параметром. Определение количества решений». Он проходил в школе №55 в Волгограде. Конкурсный урок по регламенту длился 35 минут. А затем вопросы конкурсанту задавали члены жюри.

Авторитеты в педагогике оценивали корректность и глубину понимания предмета, учительские навыки. Имело значение для жюри и то, как преподаватель мотивирует учеников, насколько его уроки творческие.

Михаил Николаевич провел открытый урок. Фото: сайт министерства образования РО.

БОЛЬШЕ 10 ЛЕТ РАБОТАЕТ УЧИТЕЛЕМ

Михаил Гуров окончил с красным дипломом факультет математики, механики и компьютерных наук РГУ (сейчас - ЮФУ). Затем дополнительно учился на педагога. Стаж работы - больше 10 лет.

В донской столице Михаил Николаевич преподает математику в частном лицее.

— Михаил Николаевич - хороший преподаватель, профессионал,— рассказывает коллега Михаила Гурова, преподаватель Андрей Айзенберг. - Он работает с достаточно тяжелой математикой. Уже несколько лет готовит учеников к олимпиадам и поступлению. Его выпускники получают высокие баллы, поступают в престижные вузы.

В 2019 году пять его выпускников лицея поступили в МГУ, семь – в МГИМО и три – в ЮФУ. А в прошлом году два девятиклассника стали призерами Кавказской математической олимпиады.

Один из учеников Гурова победил в районном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Ростовчанину вручили памятный знак - хрустального пеликана. А в соцсетях лицея уже поздравляют любимого учителя.

КОНКРЕТНО

Какие испытания были

- "Методическая мастерская".

- "Урок".

- "Классный час".

- "Мастер-класс”.

Михаил Гуров стал победителем всероссийского конкурса. Фото: сайт министерства образования РО.

ДОСЛОВНО

«Наши учителя многократно выходили в финал»

Игорь Гуськов, замгубернатора РО:

- Мы все переживали за нашего земляка и надеялись, что он войдет в пятерку лучших. Михаил Гуров оправдал наши надежды и еще раз доказал, что донские педагоги – самые лучшие. Конкурс не только повышает престиж благородной учительской профессии, но и позволяет выявлять самые яркие таланты среди педагогов страны, распространять накопленный опыт, поднимать общий уровень педагогической культуры. Наши учителя многократно выходили в финальную часть этого конкурса – становились финалистами. Такого результата нет ни у одного субъекта РФ.