Фонд «Я есть!»: рок-группа, мастерские и арт-пространство сотворчества, радости и любви

Фото: предоставлено Благотворительным фондом «Я есть!»

Региональное отделение «Я есть!» - это ростовская команда благотворительного фонда известных актеров, продюсеров и меценатов Егора Бероева и Ксении Алферовой. Здесь - в семейном центре на Семашко - поддерживают детей и взрослых с ментальными особенностями. Причем это не благотворительность на «лишь бы не приставали», а именно соучастие с интересом. Об этом и многом другом - в интервью директора обособленного подразделения Татьяны Степановой.

- Фонд «Я есть!» в Ростове-на-Дону - это не просто учебный центр, это мастерские, рок-школа, клуб психологической поддержки семьи, - перечисляет Татьяна Степанова, совершая экскурсию по помещению центра. -Дети и их родители задают тренд, доказывая: недостижимых целей не существует, как и не существуют одинаковых людей. У каждого из нас есть право на полноценную жизнь. Прекрасно, что сегодня это право поддерживают многие - те же Егор Бероев, Ксения Алферова. Мы помогаем понять окружающим, что каждый человек имеет право жить обычной жизнью, заниматься любимым делом и чувствовать себя нужным. Каждый может сказать: «Люди, посмотрите на меня. Я тут, рядом с вами. Я есть!» И с каждым годом у семей с особенными детьми становится все больше друзей, желающих общаться, интересоваться их делами и проектами. И это дорогого стоит!

Фото: предоставлено Благотворительным фондом «Я есть!»

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

- Лично я против благотворительности ради галочки, - продолжает рассказывать директор подразделения. - К примеру, мы уже много лет сотрудничаем с меценатом Али Узденовым, который всегда интересуется нашим достижениями.

Мы подробно прорабатываем и обсуждаем наши проекты всей командой. Вот сейчас готовим к запуску учебную швейную мастерскую. Али Узденов всегда не просто помогает решать какие-то финансовые вопросы, но и интересуется результатами, нашими успехами. Благодаря его поддержке воплощаем в жизнь наши проекты. Он участвует в жизни фонда, что для нас очень важно.Вот недавно прошла ярмарка, на которой мы реализовали керамику, сделанную руками наших подопечных. Деньги пойдут на поездку наших ребят из мастерских в Питер, чтобы реализовать «одну из мечт» - погулять по этому красивейшему городу, посетить музей, порисовать на пленэре в прекрасных парках. И,конечно, обязательно побывать в инклюзивном кафе «Огурцы» (находится в самом центре Петербурга, здесь работают взрослые люди с особенностями развития психики и интеллекта на равных с бариста и поварами).

Али Узденов: Я благодарен команде фонда «Я есть!» за их светлые идеи, дела, всецелую отдачу себя и считаю своим долгом оказывать поддержку.

О ЦЕНТРЕ

Все занятия проходят бесплатно вне зависимости от выбранных направлений (керамика, живопись, музыка, психологические занятия)в специально оборудованных помещениях. Собран профессиональный, творческий, инициативный и главное искренне желающий созидать и творить вместе с ребятами коллектив педагогов и наставников.

Центр располагается рядом с частной школой, поэтому часто проходят совместные творческие и спортивные занятия, которые обожают все без исключения. Здесь давно нет грани, а есть живое общение между малышами и подростками с разными характерами и активностью. Настоящий инклюзивный процесс в действии.

Фото: предоставлено Благотворительным фондом «Я есть!»

О РОК-ГРУППЕ

Да-да-да. Самая настоящая рок-группа! И не только она. Программа для малышей «Вместе с музыкой», ансамбль народных инструментов, хор для мам. Руководителем этого многоступенчатого музыкального направления является преподаватель и куратор волонтерского корпуса Ростовского колледжа искусств Инна Яковлева. Каждый педагог искренне влюблен в свое дело и своих учеников. На уроках у Вячеслава Давидяна, Анны Хибенталь, Марины Асташовой, Светланы Арефьевой и Екатерины Трехсовояковой царит атмосфера теплого семейного обучения, где каждый ученик чувствует и знает, что он сможет взять новую творческую высоту. Особенное волшебство происходит на занятиях народного ансамбля «Удивительные трещотки», где Наталья Воробьева, куратор этого коллектива, создала свой мир усердной работы и невероятного вдохновения. Представьте: особенные ребята, которые никогда не играли на музыкальных инструментах и тем более в одном коллективе, где каждый становится частью целого, за четыре месяца подготовили программу, выступили с ней и стали лауреатами международного конкурса. И самое, действительно, невероятное происходит на репетициях рок-группы. Ее основу составляют шесть особенных участников, которые вместе с молодыми кураторами-музыкантами и уже известными артистами изкавер-группы «Жара» играют живую музыку. Благодаря поддержке наставника, педагога, участника проекта «Голос» Виктора Иванова наша рок-группа живет и развивается.

- До создания нашей группы считалось, что особенные дети не музыкальны, не для них пианино, барабаны, гитара и микрофон, - с улыбок рассказывает Татьяна Степанова. - Ребята доказали - для них. Каждый может убедиться в этом, зайдя на сайт группы, где выложены видео репетиций. Да, нам говорят, что наш