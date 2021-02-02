Власти могут ужесточить ограничения в некоторых территориях Ростовской области

Ростовскую область условно разделят на "зеленую", "желтую" и "красную" зоны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области города и районы разделят на благоприятные и неблагоприятные по эпидобстановке. Власти будут ужесточать или смягчать ограничения отдельно в каждой территории. Об этом рассказал губернатор Василий Голубев 2 февраля.

Территориям будут присваивать «зеленый», «желтый» и «красный» статусы. Так, в группу «зеленых» войдут те территории, где ситуация с коронавирусом улучшается. Здесь власти могут смягчить некоторые ограничения.

«Желтый» статус получат районы и города, где эпидобстановка стабильная. Тут, по словам губернатора, можно принимать «только выверенные решения по ограничениям».

Территории с плохими показателями войдут в «красную зону». Здесь ограничения сохранят, а при необходимости ужесточат.

— Нужно подготовить карту Ростовской области, обозначить зоны, в которых находятся муниципалитеты с учетом заболеваемости, хода тестирования, исполнения ограничений, организации вакцинации, — пояснил Василий Голубев.

Первые данные об эпидобстановке в городах и районах для разделения их на группы планируется подготовить к 8 февраля.

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