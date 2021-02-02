Бросил гранату и стрелял из обреза: в Ростове начнется суд над «охотником на инкассаторов»

Злоумышленник рассчитывал на крупную добычу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове Следственный комитет направил в суд уголовное дело местного жителя, который обвиняется в дерзком нападении и покушении на убийство инкассаторов в сентябре 2018 года и ряде других подобных преступлений.

Первое нападение произошло в переулке Певчем в Советском районе. Об этом инциденте на следующий день говорил весь Ростов. Злоумышленник (тогда думали, что их было несколько) дождался, когда стемнеет. Выследил, когда инкассаторы с выручкой выйдут из супермаркета. По его ожиданиям, в сумке инкассаторов должна была быть крупная сумма, около 20 миллионов рублей.

Нападавший сначала метнул в них боевую осколочную гранату, а затем открыл огонь из обреза охотничьего ружья, ранив инкассаторов. Но они отразили нападение. И нападавшему пришлось ретироваться, так и не завладев заветной добычей.

НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ

Однако через год, в октябре 2019 года, этот же налетчик, как считают следователи, вновь совершил подобную вылазку в том же переулке Певчем. Он опять подкараулил, когда инкассаторы вышли из здания с деньгами (в сумке было 12 миллионов рублей). Но нападение снова оказалось неудачным. Разбойник вынужден был скрыться с места преступления. В городе объявили план «Перехват». И спустя несколько дней дерзкого разбойника задержали.

Им оказался, как заявили следователи, 46-летний уроженец Краснодарского края, проживавший в Ростове-на-Дону. На его счету, как выяснилось, были нападение на приемщика металла, в результате которого злоумышленник завладел 150 тысячами рублей. И проникновение вместе с сообщником в домовладение, где они похитили имущество на сумму 19 тысяч рублей. Преступников застиг на месте хозяин дома, он даже пустился за злоумышленниками в погоню. Убегая, налетчик стал стрелять из того же обреза, из которого палил по инкассаторам.

СРАЗУ НЕСКОЛЬКО СТАТЕЙ

Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Ростовской области Галина Гагалаева, фигуранту этого дела предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Его обвинили в разбойных нападениях, покушении на убийство, краже, незаконном приобретении и хранении оружия. С момента задержания подозреваемый содержится под стражей.

Оперативники задержали и его сообщника. Но ему вменено участие только в одном эпизоде. Ростовской областной суд пока не назначил дату слушаний.

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