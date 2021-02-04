Пожар в центре Ростова-на-Дону 4 февраля 2021 года: горит "Кооператор Дона", сотни жильцов эвакуированы, появилось видео происходящего

Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по РО.

Пожар в супермаркете «Кооператор Дона» в центре Ростове-на-Дону 4 февраля 2021 года: сотни жильцов эвакуированы. Известно, что сообщение о ЧП поступило на телефон единой диспетчерской службы около 03:30.

Огонь вспыхнул в ночь на 4 февраля. Фото: ГУ МЧС России по РО.

Звонившие рассказали, что горит супермаркет, расположенный на проспекте Ворошиловском - он находится в центральной части донской столицы. Магазин - на первом этаже девятиэтажного дома. Огнеборцы сразу же выехали на место ЧП.

По предварительным данным, пожар произошел в потолочном пространстве магазина. Фото: ГУ МЧС России по РО.

- По предварительным данным, загорание произошло в потолочном пространстве торгового зала, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области. - Уже спустя 54 минуты был объявлен второй ранг пожара. А по оперативной информации, площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Происходит горение межэтажных перекрытий магазина.

На месте рабтают около сотни огнеборцев. Фото: ГУ МЧС России по РО.

По последним данным, эвакуированы 123 человека и 96 жильцов спасены, в их числе десять лежачих больных. В настоящее время людей расположили в автобусах, решается вопрос о размещении их в пунктах временного пребывания.

Сейчас на месте работают почти сто человек огнеборцев и два десятка единиц техники.

Учитывая, что Ворошиловский - один из самых оживленных проспектов, то, чтобы не простаивать еще в больших пробках из-за ЧП, ростовчанам лучше выбирать альтернативные пути объезда.