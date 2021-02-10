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Общество

Увеличит ли «Первая Миля» стоимость жилья в Каменке?

Первый в Европе линейный экопарк к концу года откроют в Октябрьском районе Ростова-на-Дону
КРУГЛОВА Оксана
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