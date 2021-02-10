Увеличит ли «Первая Миля» стоимость жилья в Каменке?

Первый в Европе линейный экопарк к концу года откроют в Октябрьском районе Ростова-на-Дону. Территория «Первой мили» объединит ростовский зоопарк с парком Октября вдоль набережной реки Темерник. А уже через 4 года здесь создадут масштабную прогулочную зону – общая протяженность которой составит 17 километров.По задумке авторов «Первая миля» станет любимым местом отдыха горожан, поможет привлечь в район еще больше новоселов и инвестиций. Впрочем, уже сейчас сюда переезжают, в основном работающие люди молодого и среднего возраста.С ростом платежеспособного населения, развитием территории, притоком малого и среднего бизнеса увеличивается и стоимость недвижимости. На фоне большого спроса на первичном рынке стоимость квадратного метра в «хороших» районах растет быстрее.Отличный пример – парк Галицкого в Краснодаре. С его появлением стоимость жилья в соседних с ним жилых комплексах буквально взлетела. Только по итогам 1 квартала 2020 самый большой рост цен на первичку в краевой столице зафиксирован в районе ул. Школьной (18,9%) – рядом с парком. То же самое может ждать и дома рядом с «Первой милей» в Ростове-на-Дону. Поэтому стоит уже сейчас присмотреться к вложению в недвижимость в микрорайоне Каменка.Ближайший к зеленой зоне жилой комплекс бизнес-класса – ЖК \\"Первый” по ул. Шеболдаева, 95. От него до нового места отдыха пешком всего 10-15 минут. Большинство жителей комплекса – работающие люди молодого среднего возраста, семьи с детьми.Застройщик СК “Неометрия” продумал инфраструктуру и благоустройство комплекса в деталях. На территории ЖК бизнес-класса предусмотрен закрытый двор с удобными подъездами, подземной парковкой, спортивными и детскими площадками. Рядом есть все необходимое для комфортной и спокойной жизни: несколько школ, детские сады, поликлиники и торговые центры.Комплекс уже сдан и квартир для инвестиций здесь осталось совсем немного. Но у вас еще есть шанс воспользоваться специальным предложением. До конца февраля действует акция. Можно приобрести квартиру со скидкой до 300 тысяч рублей.*Банки-партнеры: ПАО Сбербанк, ПАО ВТБ, АО Дом.рф, ПАО Промсвязьбанк, АО Газпромбанк, АО Альфа-Банк и др.**Не оферта. Акция действует до 28.02.2021. За подробностями обращайтесь по телефону: 8 863 303 65 37