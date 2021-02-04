Пожар в «Кооператоре Дона» 4 февраля: что происходило утром и днем, что с жильцами дома

К полудню пожарные завершили свою работу. ФОТО: Сергей Сурженко

Сегодня ранним утром произошел крупный пожар в центре Ростова – горел супермаркет «Кооператор Дона». Жильцов знаменитого дома над супермаркетом на время эвакуировали.

Возгорание в супермаркете случилось около половины четвертого утра. За час огонь распространился по всей площади магазина, из разбитых витрин стал валить едкий дым. К этому времени большинство жильцов дома над «Кооператором Дона» сами покинули квартиры и собрались во дворе. Спасатели приглашали их погреться в автобусе.

– Позвонили в домофон, хотя я уже проснулась. Попросили одеться и быстро выйти на улицу. Не знаю кто это был. Может пожарные, может соседи. Мужской голос. Во дворе мне дышать было сложно, я пошла к соседнему дому, – рассказала жительница дома Алина корреспонденту «Комсомольской правды».

В кафе по соседству с супермаркетом выбита витрина. ФОТО: Сергей Сурженко

К восьми утра пожарные справились с задымлением. Однако полностью огонь к этому времени потушить не удалось. Жильцы стали возвращаться в свои квартиры и открывать окна, чтобы выпустить оставшийся дым и хоть как-то уменьшить запах гари. Пострадали прежде всего жители нижних этажей. Некоторым из них ночью оказывали помощь медики.

- У нас открыт подъезд, открыты окна и дверь. Запах как будто въелся, в магазине горел пластик. Хоть противогаз покупай, – посетовала Алина.

Впрочем, один из жильцов узнал о пожаре только поздним утром. Он вернулся с рыбалки и расспрашивал соседей во дворе о произошедшем.

Коммунальщики разбирают завалы перед супермаркетом. ФОТО: Сергей Сурженко

К 11 утра завалы перед входом в супермаркет стали разбирать коммунальщики. Там же стояли двое мужчин – оба в кашемировых пальто – владельцы или управленцы супермаркета. Они курили одну сигарету за другой и явно не были расположены к беседе. Работники кафе, находящегося по соседству с супермаркетом тем временем упаковывали и выносили оборудование. Одну из витрин кафе ночью разбили пожарные.

В фойе супермаркета охранники оцепили наполовину сгоревшие банкоматы. Часть полок с товарами уцелели, упаковки с продуктами покрыты пеплом. Охранников выставили и возле той части первого этажа, которую пожар не затронул.

Скопление спецтехники стало причиной небольшого затора на Ворошиловском. ФОТО: Сергей Сурженко

К полудню в МЧС сообщили о полной ликвидации пожара.

Кирпичная 9-этажка над «Кооператором Дона» в 1980-е считалась одним из самых престижных многоквартирных домов в Ростове. Туда заселяли исключительно партфункционеров и работников сферы торговли. В 2000-х дом потерял налет элитарности, сейчас это рядовое здание на Ворошиловском проспекте.

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