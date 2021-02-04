«Комсомольская правда» и медицинский центр «Семья» наградили победителей фотоконкурса «Счастье быть СЕМЬЕЙ!»

Завершился фотоконкурс «Счастье быть СЕМЬЕЙ!» Фото: Дадаян Давид

Завершился самый семейный фотоконкурс «Счастье быть СЕМЬЕЙ!». Он проходил на сайте rostov.kp.ru с 28 сентября 2020 года по 20 января 2021 года в рамках проекта «Клиника года-2020».

За это время на конкурс было прислано 80 фотографий, за которые посетители сайта отдали 15 000 голосов!

Победители фотоконкурса «Счастье быть СЕМЬЕЙ!» Фото: Дадаян Давид

Участники не только присылали фотографии, но и еще рассказывали о самых запоминающихся событиях – выписке из роддома, памятных днях рождения, поездках на море, новогодних фотосессиях и многих других.

Партнером фотоконкурса выступил медицинский центр «Семья» — многопрофильный медицинский центр для взрослых и детей.

Главный врач медицинского центра «Семья» Пронина Эллина Юрьевна Фото: Дадаян Давид

- Мы очень рады быть партнером этого фотоконкурса уже второй год подряд, — рассказала главный врач медицинского центра «Семья» Эллина Юрьевна Пронина, - Нет ничего лучше, чем смотреть на счастливые лица мам, пап, детей, бабушек, дедушек, поддерживать их и, конечно, награждать за самые понравившиеся посетителям сайта фотографии.

И вот она тройка победителей:

1 место – Татьяна Поповян (3797 голосов), приз – подарочный сертификат номиналом 10 000 рублей;

2 место – Оксана Ефременко (2594 голоса), приз – подарочный сертификат номиналом 5000 рублей;

3 место – Юлия Толстикова (1258 голосов), приз – подарочный сертификат номиналом 3 000 рублей.

Победители фотоконкурса «Счастье быть СЕМЬЕЙ!» Фото: Дадаян Давид

- Мы считаем, что принимать участие в конкурсах нужно обязательно, - отметили победители конкурса Татьяна и Егор Поповян, - это хорошая возможность победить. А когда ты набираешь самое большое число голосов, это очень приятно. Мы благодарны за такую хорошую возможность рассказать о нашей дружной семье всем посетителям сайта «Комсомольская правда».

Победители фотоконкурса «Счастье быть СЕМЬЕЙ!» Фото: Дадаян Давид

Все победители получили в подарок фирменные календари на 2021 год, а также красочные книги от «Комсомольской правды».

Благодарим всех участников фотоконкурса за их активность и поздравляем наших победителей!