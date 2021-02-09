Во вторник, 9 февраля, ЧП произошло в ростовском аэропорту «Платов». Его спровоцировала нелетная погода - снег, резко сменившийся к вечеру дождем и гололедом.- Рейс из Самары одной из авиакомпаний должен был совершить посадку в Ростове сегодня, - сообщил «Комсомольской правде – Ростов» источник в аэропорту. - Погода испортилась, на взлетно-посадочной полосе появились вода и снег. Об этом предупредили командира воздушного судна.В итоге, на подлете к аэропорту «Платов» он принял решение уходить на запасной аэродром. Лайнер направился на краснодарский аэродром Пашковский. Однако через некоторое время погодные условия улучшились: самолет вернулся и совершил посадку в ростовском «Платове». И хотя метеоусловия позволили приземлится, пассажиры остались на борту.- Сильный ветер мешал работникам аэропорта подвезти к борту трап, - продолжил собеседник. - Лестница из-за порывов ветра могла повредить самолет.Известно, что подходящих условий службы аэропорта и пассажиры дождались только через два часа. Представитель авиакомпании подтвердил, что пассажиры благополучно вышли из самолета и разъехались по домам.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак добраться до аэропорта \\"Платов\\" в Ростове-на-Дону: шаттлы, такси, личный автомобильНа данный момент — только три варианта: шаттлы, такси и личный автотранспорт, проект создания ж/д экспресса пока только обсуждается.Маршрутов два: первый — по М-4, где после развязки на Новочеркасск есть указатель на «Платов», второй — через северный объезд Ростова-на-Дону (подробности)