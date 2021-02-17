Чтобы призвать соотечественников к умеренности в распитии спиртных напитков, пивоваренная компания «Балтика» запустила на сайте калькулятор подсчета потребления алкоголя. О культуре обращения с алкоголем мы беседуем с директором Департамента потребительского рынка Ростовской области Ириной Теларовой.- Ирина Вячеславовна, как меняется модель потребления алкоголя в вашем регионе – что покупают чаще? Пивовары утверждают, что предпочтение в праздники шампанскому, затем идут пиво и вино с водкой, примерно в равных долях, потом в порядке убывания ром и коньяк. И все чаще потребители делают выбор в пользу более легкого алкоголя. При этом исследователи отмечают, что даже слабый алкоголь требует умеренности, чем в праздники потребитель явно пренебрегает. Соответствует ли наблюдения общим тенденциям?- Если сравнивать объем розничных продаж алкогольной продукции, к примеру, в ноябре и в праздники (декабрь-январь), то отмечается рост розничных продаж алкогольной продукции на 43 % или на 468,3 тыс. дкл.Если говорить о структуре изменений, то на 68 % в праздничный период выросли розничные продажи вин игристых (Новый год есть Новый год – как тут обойтись без шампанского?); на 66 % - спиртные напитки с содержанием этилового спирта крепостью до 25 %, на 64 % - винные напитки без добавления этилового спирта. Рост потребления пива составляет 26,6 %, а водки – 16,9 %. В целом, увеличение объемов розничных продаж алкогольной продукциив праздничный период наблюдается по всем группам. Но правда в том, что пиво и вино становятся предпочтительнее водки и прочих крепких напитков. Люди меняют стиль жизни.- То есть водка с разделанной на газете селедкой уходят в прошлое, становятся вне современной эстетики?- Думаю, да. Люди стремятся к красоте и здоровью, особенно молодежь. Несомненно, культура российского застолья сегодня трансформируется. Это заметно по тому, что лучше продается.На фоне тенденции роста объема продаж алкогольной продукции в предпраздничные дни, а также в сами праздники выросли продажи донской винодельческой продукции. Так, объем продаж вин шампанских вырос на 67,8 %, винных напитков – на 59,4 %, вин натуральных на 27,6 %. Это отрадно, ведь это означает смещение курса потребителей в сторону качественного донского вина и пива.Это происходит на фоне одного из главных сегодняшних трендов «здоровье превыше всего». Поэтому неудивительно, что потребление сладкого в целом снижается. И это социальное явление коснулось в том числе и алкогольных напитков. Потребители научились получать удовольствие от тонких вкусов.