Канадский госорган, отвечающий за иммиграцию, временно приостановил высылку в Россию 95-летнего Гельмута Оберлендера. Во время оккупации Ростова в 1942 году 17-летний Оберлендер служил в СС. В Следственном комитете считают, что он участвовал в массовых расстрелах в Змиевской балке. В чем именно могут обвинить экс-нациста \\"Комсомольской правде\\" рассказали в Ростовской еврейской общине.После Второй мировой войны Гельмуту Оберлендеру удалось бежать в Канаду и скрыть факт службы в СС. Ему даже удалось получить гражданство северо-американской страны. В 90-е правда открылась, после чего бывшего эсэсовца лишили гражданства. Около двадцати лет в канадском суде пытались выяснить, имеет ли Канада право выслать возможного военного преступника. Оберлендер вновь оказался с суде после того, как российский Следственный комитет направил в Оттаву требование выдать экс-нациста.«НА КУРОК НЕ НАЖИМАЛ»Гельмут Оберлендер, немец по национальности, родился в украинской деревне Молочанск. Во время оккупации он начал служить в немецком отряде специального назначения — зондеркоманде 10 А. По данным Следственного комитета, группа участвовала в расстреле мирных жителей в Змиевской балке. По официальной версии, в Змиевской балке были убиты 27 тысяч человек. Кроме того, группа Оберлендера участвовала в казнях мирного населения в Ростовской области и на Кубани. В 1942 году ее участники убили около 200 воспитанников детского дома, эвакуированных в Ейск.Самому Оберлендеру на тот момент было около 17 лет. Мужчина неоднократно заявлял в канадском суде, что работал переводчиком и не совершал военных преступлений.Показания и слова Оберлендера - если он, конечно, не врет - не отменяют того факта, что он являлся участником преступления, считает архивариус Ростовской еврейской общины Владимир Ракша.— Я встречал его имя в архивах. Этот человек был переводчиком, но имеет отношение к казни в Змиевской балке. Скорее всего, это происходило так. Он мог находиться в помещении, куда сгоняли евреев перед расстрелом, и передавал обреченным приказы руководства. То есть он не был тем, кто нажимает на курок, но был причастен к расстрелу, — пояснил Владимир Николаевич.По мнению собеседника, Оберлендер уже получил наказание — мировое общественное порицание в преклонном возрасте.ДЕПОРТАЦИЯ ОТКЛАДЫВАЕТСЯСуды с участием Оберлендера идут в Канаде с 1995 года. Сначала суд не признал вину экс-нациста. Однако в 2008 году власти все же лишили его канадского гражданства. А затем история повторилась: через год гражданство по суду вернули, а четыре года назад у Оберлендера отобрали канадский паспорт окончательно.В суде Оберлендер вновь оказался после того, как Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел о геноциде в время войны в Ростовской области и других регионах России. Канадские власти рассматривают запрос СК несколько месяцев. Пока что процедура приостановлена как минимум до 19 марта.