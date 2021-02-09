Житель Новошахтинска Ростовской области Владислав Гончаров вот уже 10 лет служит другим – спасает от огня семьи, дома и леса. Профессию эту мужчина выбрал не случайно. Говорит: пошел по стопам отца. О подвигах огнеборца не раз писали местные газеты. Но недавно мужчина вышел на всероссийский уровень.«О ПОПУЛЯРНОСТИ НЕ ДУМАЛ»В мае Владислав завел блог в Тик-токе. Вначале выкладывал видео о себе, а потом решил – народ должен знать о тех, кто, рискуя жизнями, спасает других. И начал снимать короткие ролики о своей профессии. О популярности пожарный-блогер тогда не думал, хотя она не заставила себя долго ждать: сейчас на его аккаунт подписаны 107 тысяч пользователей.- Однажды я обратил внимание на то, что в сети часто молодежь пишет совершенно глупые комментарии о работе пожарных, - рассказывает он. - Например, что мы приезжаем на ЧП без воды. Но такого же не может быть в принципе! Просто есть машины с так называемой малой цистерной, куда помещаются 2,5 тонны воды. А это – на пять минут работы! Именно через такой промежуток времени такая цистерна становится пустой и приходится ехать на заправку.По словам огнеборца, напор из пожарного ствола может быть такой, что в секунду выливается восемь литров воды. Потому и не удивительно, что многие обыватели думают, что пожарные приезжают на вызов без воды.– Вот я и решил через соцсети вводить людей в курс дела и рассказывать о наших буднях, - улыбается боец с огнем.РОЛИК — РАЗ В НЕДЕЛЮПо словам Владислава, ролики он выкладывает примерно раз в неделю. Снимает или сам, или его коллеги. На кадрах мужчина показывает, как идет борьба с пожаром, как проходят тренировки, а также - многое другое. Как и предусматривает Тик-ток, все ролики накладываются на популярные песни. В результате, действительно получается продукт, который «трогает». Впрочем, количество живых подписчиков говорит само за себя: на пожарного–тик-токера подписаны уже 107 тысяч человек. А его самый популярный ролик набрал 4,5 миллиона (!) просмотров.- Это была тренировка в тренажерном комплексе. Там мы оттачиваем навыки работы со стволом, - продолжает блогер.Также популярным оказался ролик о том, как пожарная машина не могла подъехать к месту ЧП из-за припаркованных автомобилей. Он собрал 2,5 миллиона просмотров.По словам Владислава, на его блог подписаны жители Белоруссии и Украины, причем чуть половины подписчиц — женщины.«КОЛЛЕГИ ВНАЧАЛЕ СМЕЯЛИСЬ»Идеи для роликов «подкидывает» и восьмилетний сынишка блогера-пожарника. А вот его жена только на днях узнала о том, что супруг весьма популярный блогер.- Дело в том, что я вообще стараюсь редко дома рассказывать о работе, - признается Владислав. - Сами понимаете, специфика профессии такая: не в картинной галерее работаю. Бывает, и что спасти удается не всех. Поэтому не хочу тревожить близких. А про Тик-токе, случайно разболтал сын: жена посмеялась.Мужчина не скрывает, коллеги тоже вначале посмеивались над его увлечением соцсетями. Говорили: мол, не серьезное это занятие! Зато сейчас стали не только подписчиками, но и участниками съемок, и идейными вдохновителями того или иного ролика.ВЫЗВАЛ ИНТЕРЕС РУКЛАМОДАТЕЛЕЙКстати, блог Владислава стал такой популярный, что к пожарному с интересными предложениями уже обращались потенциальные рекламодатели.Так, один популярный китайский сайт, на котором можно купить практически все, что угодно, просил дончанина разместить в своем аккаунте их рекламу за двадцать тысяч рублей.Также мечтали пропиариться за счет блога пожарного фирмы по пошиву одежды, по продаже фонариков, охотничьих и рыболовных снастей. Но мужчина всем отказал.Владислав говорит, что в его планы не входит зарабатывать на Тик-токе.- Не для этого блог веду, - улыбается огнеборец. - Для меня важно, чтобы люди просто знали о нашей работе. А самой ценной наградой станет, если все водители будут пропускать пожарные машины, и правильно парковать свои. Чтобы мы, в случае нужды, всегда могли беспрепятственно добраться до того места, где нужна наша помощь и где ее очень ждут.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Герой МЧС»: в жизни всегда есть место подвигуКонкурс настоящих мужчин к 23 февраля (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.