О том, как изменилась работа службы в связи с пандемией, о наиболее значимых задержаниях, особенностях контрафакта, целях и задачах электронной таможни в студии радио «Комсомольская правда» (89, 8 FM) поговорили с главным таможенником Юга России Сергеем Пашко.С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ПАНДЕМИИ НА ПЕРЕДОВОЙ- Сергей Викторович, начнем с того, что по-прежнему держит всех в напряжении, – пандемия и коронавирус. Как таможня работает в этих условиях?- Таможенники с первых дней пандемии оказались на передовой, в зоне повышенного риска. Наши должностные лица ежедневно встречают возвращающихся из-за рубежа соотечественников, иностранных граждан, проводят проверку грузов, транспортных средств. Поэтому важно было в первую очередь сберечь личный состав, а также обеспечить работоспособность всех таможенных органов. Считаю, что нам удалось эту задачу выполнить. Таможенные органы работали и продолжают работать в штатном режиме, в том числе и круглосуточно. Часть должностных лиц, если позволяет рабочий процесс, переведены на удаленную работу. Создан необходимый запас средств индивидуальной защиты и дезинфекции. Проводится тестирование должностных лиц на наличие коронавирусной инфекции. В настоящее время готовимся к вакцинации.- Сократился ли пассажиропоток в условиях пандемии?- В целом, да. Но в определенных пунктах пропуска он, наоборот, значительно увеличился. К примеру, таможенный контроль в аэропорту «Платов» за период с августа по декабрь прошли более 100 тысяч пассажиров, а всего за год оформлено почти 400 тысяч пассажиров и более 2 тысяч воздушных транспортных средств.- Новые задачи у таможенников появились?- Конечно, и это связано, прежде всего, с тем, что нужно было в первоочередном порядке оформлять товары первой необходимости, в том числе некоторые продукты питания, медикаменты, средства защиты, которые были определены Правительством РФ. С апреля по сентябрь прошлого года действовал запрет на вывоз отдельных критически важных товаров. В этот период таможенными органами ЮТУ предотвращен вывоз 28,7 тонны товаров медицинского назначения и более 9 тысяч тонн продовольственных товаров.ОБ ЭКСПОРТЕ И ИМПОРТЕ- Какие тенденции вы бы отметили по итогам года в отношении внешнего товарооборота? Он изменился в регионе в связи с пандемией?- Пандемия и введенные в связи с ней ограничения, конечно же, отразились на внешнеэкономической деятельности. В целом по Южному таможенному управлению внешнеторговый оборот в минувшем году незначительно сократился - порядка 5%. Но в Ростовской области, доля которой в товарообороте ЮФО составляет около 45%, товарооборот остался на уровне 2019 года, а по весовым показателям увеличился на 12%.Так, основные торговые партнеры Ростовской области остаются стабильными на протяжении многих лет – это Турецкая Республика, Украина, Арабская Республика Египет, Китайская Народная Республика, Объединенные Арабские Эмираты.- Во внешней торговле области экспорт преобладает над импортом?- Да. В товарной структуре экспорта все большую долю приобретает продовольственный сегмент, почти 70%. В основном это пшеница, объемы ее экспорта выросли на треть – сказался хороший урожай прошлого года. Также значительную долю в экспорте занимают минеральные продукты. Почти на 15% выросли объемы экспорта товаров высокой степени переработки – в основном это сельскохозяйственная техника, котельное оборудование и железнодорожный транспорт.А вот объемы импорта в прошлом году сократились более чем на 15%. При этом товарная структура импорта донского региона также достаточно стабильна последние годы, в основном она представлена машинами, оборудованием и транспортными средствами, металлами и изделиями из них и химической продукцией.НЕЗАКОННО ВЫВЕЗ В ТУРЦИЮ ВАЛЮТЫ НА 2,5 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ- Можно ли говорить, что в этих условиях снизился объем контрабанды?- Административных правонарушений действительно стало несколько меньше. Это связано, в первую очередь с сокращением пассажиропотока и, соответственно, уменьшением количества правонарушений, совершаемых физическими лицами при пересечении границы. Однако самых значимых правонарушений – уголовных преступлений – мы в прошлом году выявили на четверть больше. В два раза больше выявили фактов незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ и прекурсоров.На уровне прошлого года количество выявленных фактов незаконного перемещения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также товаров военного и двойного назначения. В результате изъяты 1 364 единицы огнестрельного оружия, 1 тысяча 200 единиц боеприпасов, более 1000 единиц товаров двойного назначения и 300 единиц взрывчатых веществ. Много фактов незаконного перемещения валюты и несоблюдения валютного законодательства.- Могли бы привести пример?- Скажем, недавнее возбуждение сотрудниками Южной оперативной таможни уголовного дела в отношении гражданина Азербайджана, который незаконно вывез за несколько десятков поездок в Турцию валюты эквивалентом более 2,5 миллиарда (!) рублей.Большое внимание в связи с криминогенной обстановкой в регионе мы уделяем и борьбе с незаконным перемещением табачной продукции. В марте прошлого года сотрудники Южной оперативной таможни совместно с коллегами из силовых ведомств раскрыли крупнейшую на Юге России преступную группу. Цеха работали в том числе и на Дону. Они производили контрафактные сигареты на 500 млн рублей в общей сложности ежемесячно.КОНТРАБАНДА ПОЧТОЙ- Насколько я знаю, сейчас много запрещенных товаров перемещается в почтовых отправлениях. Какая здесь специфика?- Пересылка в международных почтовых отправлениях является весьма популярным для контрабандистов способом переправки на территорию России наркотических и сильнодействующих веществ. Этот объем, к сожалению, расширяется. Основную массу наркотических средств, перемещаемых по почте, составляют наркотики синтетического происхождения. Контрабандисты основное внимание уделяют маскировке наркотических средств: их помещают в бытовую и компьютерную технику, обувь, различные сувениры, детские игрушки, книги, а еще растворяют в жидкостях, вкладывают в пустоты запасных частей для автомобилей и смешивают с лекарствами или сельскохозудобрениями.- Что делается для того, чтобы это пресечь?- Постоянно совершенствуем порядок осуществления таможенного контроля, используем рентгенотелевизионную и иную досмотровую технику, а также служебных собак. На постоянной основе проводится мониторинг интернет-пространства с целью выявления фактов продажи наркотиков. Объектами такого мониторинга являются сайты, соцсети, через которые реализуются наркотические средства и психотропные вещества.При этом задерживаем не только наркотические средства. Регулярно выявляются факты незаконного перемещения в международных почтовых отправлениях запасных частей и комплектующих изделий к стрелковому оружию, средств защиты, относящихся к категории товаров военного назначения.Например, в декабре был выявлен факт отправки жителем Симферополя почтой в США, Финляндию, Францию и Данию десяти противогазов с комплектующими и двух специальных шлемов первого класса защиты.О КОНТРАФАКТЕ, ЦИФРОВИЗАЦИИ, КАДРАХ И ИЗМЕНЕНИЯХ- Много ли контрафактных товаров выявляют и каких?- Как правило, это товары легкой промышленности - спортивная одежда и обувь, товары для детей, игрушки с изображениями персонажей мультфильмов и табачная продукция. Но могу сказать без преувеличения, что Южное таможенное управление является в 2020 году одним из лидеров в стране по пресечению ввоза контрафактных товаров. В прошлом году таможенными органами региона выявлено 6,8 миллиона единиц такой продукции. Предотвращен ущерб правообладателям на сумму в 910 млн руб.- Сегодня много говорится о цифровизации. Что в этом направлении происходит в таможенной сфере?- Современные таможенные технологии – одно из важнейших направлений совершенствования нашей деятельности. Участники ВЭД в целом позитивно оценивают реализуемые в Южном таможенном управлении технологии автоматической регистрации и автоматического выпуска деклараций на товары, позволяющие исключить контакт декларанта и выпускающего инспектора, минимизировать коррупционную составляющую. Практически все декларации мы сегодня автоматически регистрируем, в автоматическом режиме выпускается примерно треть деклараций, поданных участниками внешнеэкономической деятельности низкого уровня риска, это в полтора раза больше, чем в 2019 году. Все более удобным и функциональным становится личный кабинет участника ВЭД, который все время пополняется различными сервисами. В условиях пандемии крайне актуальным стало развитие сервиса взаимодействия с участниками ВЭД в электронном виде при проведении таможенных проверок.Широко применяются и современные технические средства таможенного контроля. В таможенные органы региона, в частности в Ростовскую таможню, одними из первых поступили в эксплуатацию новые инспекционно-досмотровые комплексы российского производства, которые позволяют даже распознавать материал, из которого изготовлены перемещаемые товары. В аэропорту «Платов» сегодня используется компьютерный томограф, с помощью которого можно получить трехмерное изображение товара. Использование таких средств не только дает возможность выявить незаконно перемещаемые товары, но и имеет большой профилактический эффект, поскольку потенциальные нарушители понимают, что замаскировать товар, спрятать его в тайнике не удастся.- А как сейчас подбираются кадры для работы? Какие требования предъявляются к современному таможеннику?- Таможенный инспектор принимает юридически значимые решения, влияющие на бизнес компаний и на имидж государства. Поэтому наши специалисты должны обладать углубленными знаниями в области таможенного дела, классификации товаров, нормативно-правового регулирования сферы ВЭД, использовать десятки программных средств и информационных ресурсов, быть готовыми обучаться и совершенствовать профессиональные навыки. Уделяется отдельное внимание должностным лицам, работающим на других ответственных и напряженных участках работы – в пунктах пропуска, в составе мобильных групп.Совсем недавно Федеральная таможенная служба реализовала проект по переводу должностей федеральных гражданских служащих в категорию сотрудников таможенных органов, что позволило существенно повысить уровень их материального обеспечения. Этот вопрос весьма актуален как для Ростовской области, так и в целом для Юга России, где функционирует большое количество пунктов пропуска. От их работы, которая осуществляется зачастую в тяжелых условиях, круглосуточно и в любую погоду, естественно, зависит и общая результативность деятельности.- Сергей Викторович, какие дальнейшие изменения планируются в таможенной сфере?- В этом году Федеральная таможенная служба, которая в октябре отмечает 30-летие со дня образования, приступила к реализации утвержденной Правительством Российской Федерации в мае прошлого года стратегии развития таможенной службы до 2030 года. Ключевым изменением, заложенным в стратегии, является переход от «электронной таможни» к «таможне интеллектуальной». Для этого будет реализована максимальная автоматизация рабочих процессов, внедрены передовые технологии обработки больших массивов данных, использование методов искусственного интеллекта. Таким образом, в ближайшее десятилетие таможенное администрирование превратится в высокотехнологичный процесс за счет внедрения цифровых технологий. Для бизнеса «интеллектуальная таможня» – это понятные и простые требования, ускоренное прохождение контроля, для государства – эффективная структура, обеспечивающая безопасность внутреннего рынка и способствующая развитию внешнеэкономической деятельности.КСТАТИЗапись эфира с главным таможенником Юга России Сергеем Пашко на радио «Комсомольская правда» (89, 8 FM) можно прослушать здесь.