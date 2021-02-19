«Правильная операция омолодит на 10 лет»: Пластический хирург из Ростова рассказал, как создает идеальные фигуры

Фото: из архива Андрея Авдиенко

В эфире радио «Комсомольская правда» выступил известный в Ростове-на-Дону онколог, маммолог, пластический хирург Андрей Авдиенко. Специалист с многолетним стажем рассказал об особенностях своей профессии и приоткрыл завесу тайны над операциями, о которых хоть раз задумывалась каждая женщина. По его словам, в этой стезе важно не только быть мастером своего дела, но и подходить к каждой пациентке индивидуально, выполнять роль психолога.

В первую очередь ведущий задал вопрос Андрею Александровичу, который коснулся одного из главных направлений в пластической хирургии – липомоделирования. Специалист объяснил, что это за процедура.

- Липомоделирование - это пересадка жира из одного участка организма в другой. То есть мы забираем там, где его слишком много, где он не нужен и добавляем в определенные места, чтобы воссоздать объем или контур тела, - отметил хирург.

Липомоделирование бывает небольшим, если речь идет, например, о лице. Но существуют и очень объемные операции, когда нужно забрать жир с живота, боковых поверхностей тела, бедер и так далее. Затем его можно трансплантировать в руки, шею или ягодицы, чтобы вернуть объем или гладкость кожи. Такие операция могут длиться около 6-7 часов.

- Мы никогда не рискуем жизнью пациента. Мы все разные, поэтому к каждому у меня индивидуальный подход, - подчеркнул Андрей Александрович.

Фото: из архива Андрея Авдиенко

Рассуждая на тему способов улучшения внешности, врач заметил, что заполучить фигуру мечты можно по-разному. Кто-то ради заветных форм день и ночь пропадает в спортивных залах, придерживается жестких диет. А другие идут к пластическим хирургам. Грамотный специалист за несколько часов сможет сделать то, что вы за месяцы изнурительных тренировок. После этого, по словам Авдиенко, вы будете ходить на фитнес только ради удовольствия.

- Вот только иногда приходится отговаривать пациентов, потому что некоторые приходят с нереальными просьбами. Таким я могу отказать, - признается врач.

САМЫЕ ЧАСТЫЕ ОПЕРАЦИИ

Ведущий радио «КП» поинтересовался, какие операции приходится делать чаще всего. Хирург сразу ответил, что это коррекция груди.

- Маммопластику я делаю три раза в неделю, как минимум. Она нужна, когда девушку не устраивает вид ее груди. Например, после родов грудь обвисает от кормления. В таком случае мы используем только резервы организма и делаем подтяжку. Бывает, что от природы у женщины маленькая грудь или вообще отсутствует. Также встречается асимметрия, - отмечает врач. - Перед операцией необходимо учитывать и размер, и форму, состояние мягких тканей. Сначала мы решаем, какая это будет операция: воссоздание объема за счет собственных резервов организма или имплантов. После этого начинается комплексное обследование.

Фото: из архива Андрея Авдиенко

По словам Андрея Авдиенко, на втором месте по популярности идет липомоделирование, а на третьем – блефаропластика, то есть операция по изменению формы век. Всем известно, что глаза - зеркало души. Они первые начинают стареть, подвергаться возрастным изменениям. И если правильно выполнена операция, то она даст омоложение лет на десять.

РЕАБИЛИТАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ

Важным для женщин, которые задумываются о пластической операции, остается вопрос реабилитации. Андрей Александрович осветил эту тему и рассказал, сколько обычно времени занимает процесс восстановление.

- Реабилитация зависит от объема операции, от того, какие импланты мы ставим. В среднем это месяц в компрессионном белье и никаких тренировок. Спортом можно начинать заниматься от 1,5 месяца до полугода. Я использую полиуретановые импланты, которые позволяют быстро прийти в норму. Важно понимать, что пластический хирург - еще и психолог. Некоторых пациентов надо переубеждать, направлять, объяснять. У многих возникает страх перед наркозом. Самое трудное - это найти точки соприкосновения, понять, что именно хочет женщина. Я всегда стараюсь получить общую картину, чтобы в будущем не было разногласий, - добавил специалист.