После расстрела партизан получил травму речи: ростовчанин поделился детскими воспоминаниями о Великой Отечественной войне

Семье Владимира Коляды удалось воссоединиться после войны. Фото героя публикации.

14 февраля отмечается День освобождения Ростова от фашистских захватчиков. Почти 70 лет назад, в 1943 году, советские солдаты разбили войска нацистов. Ветеран Владимир Коляда вспоминает, как он жил дни войны и почему после победы он отправился в Берлин.

БЫЛ УЧИТЕЛЕМ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, СТАЛ ТАНКИСТОМ

Владимир Коляда родился в станице Гундоровской (сейчас Донецк — прим.ред.) в 1940-м году. Мальчик рос в простой советской семье: мама и папа работали учителями младших классов. Война сразу изменила их жизнь — в тот же июнь отец Владимира Иван Коляда пешком отправился в военкомат города Каменска.

Ивана Коляду отправили в город Горький получить специальность командира танка. А уже в декабре бывший учитель принял участие в одном из важных сражений — битве за Москву в городе Каширы.

— Танкисты отстаивали город, чтобы не подпустить фашистов к Москве. Им нашим это удалось! Позже от Кашир он дошел до самого Берлина и участвовал во взятии города, — рассказывает Владимир Иванович.

Пока отец воевал, его семье приходилось непросто. Особенно яркие воспоминания Владимира Ивановича связаны с оккупацией родной станицы.

РАССТРЕЛЯЛИ ДАЖЕ МАЛЬЧИКА ГРИШУ

В июле 1942 года нацисты пришли в станицу Гундоровскую. Ветеран рассказывает, что население сопротивлялось — несколько местных жителей стали партизанами. По официальной версии, люди на свой страх отправлялись за линию фронта, в соседние хутора, чтобы рассказать советским солдатам о расположении противника.

Однако однажды фашисты заметили передвижения партизан. Их поймали, несколько дней пытали на глазах и станичников, а затем также у всех на виду расстреляли. Среди партизан был десятилетний мальчик (по некоторых данным, ему было 13 лет — прим.ред). За поступок ребенка решили наказать и его отца.

— Они не пожалели даже мальчика Гришу Акулова. Убили ребенка вместе с отцом. Когда это случилось, мне было год с копейками. Я, маленький мальчик Вова, получил травму речи, — говорит ветеран.

«ГОТОВИМСЯ ВСТРЕЧАТЬ ГОД БЕЗ ВОЙНЫ»

Вспоминает Владимир Иванович и о времени после победы. После взятия Берлина его отец на время остался в Германии — здесь он работал в штабе дивизии по отправке зерна в Советский союз. Ивану Евсеевичу разрешили перевезти сюда свою семью — жену Клавдию и сына Вову. Мужчина вспоминает, каким счастливым был первый мирный Новый год.

— Помню 30 декабря 1945 года отец сказал маме: «Клава! Завтра готовимся встречать 1946 год. Этот год без войны!», — вспоминает ветеран.

По его словам, офицеры штаба поставили высокую елку и украсили ее игрушками. Пятилетнему малышу даже разрешили взять несколько из них на память. Все «радовались новому году и готовились к новой жизни».