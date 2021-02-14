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Общество

После расстрела партизан получил травму речи: ростовчанин поделился детскими воспоминаниями о Великой Отечественной войне

Будучи пятилетним ребенком, Владимир Коляда отправился за отцом, воевавшим в Берлине
Михаил СТРИЖЕВ
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Семье Владимира Коляды удалось воссоединиться после войны. Фото героя публикации.

Семье Владимира Коляды удалось воссоединиться после войны. Фото героя публикации.

14 февраля отмечается День освобождения Ростова от фашистских захватчиков. Почти 70 лет назад, в 1943 году, советские солдаты разбили войска нацистов. Ветеран Владимир Коляда вспоминает, как он жил дни войны и почему после победы он отправился в Берлин.

БЫЛ УЧИТЕЛЕМ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, СТАЛ ТАНКИСТОМ

Владимир Коляда родился в станице Гундоровской (сейчас Донецк — прим.ред.) в 1940-м году. Мальчик рос в простой советской семье: мама и папа работали учителями младших классов. Война сразу изменила их жизнь — в тот же июнь отец Владимира Иван Коляда пешком отправился в военкомат города Каменска.

Ивана Коляду отправили в город Горький получить специальность командира танка. А уже в декабре бывший учитель принял участие в одном из важных сражений — битве за Москву в городе Каширы.

— Танкисты отстаивали город, чтобы не подпустить фашистов к Москве. Им нашим это удалось! Позже от Кашир он дошел до самого Берлина и участвовал во взятии города, — рассказывает Владимир Иванович.

Пока отец воевал, его семье приходилось непросто. Особенно яркие воспоминания Владимира Ивановича связаны с оккупацией родной станицы.

РАССТРЕЛЯЛИ ДАЖЕ МАЛЬЧИКА ГРИШУ

В июле 1942 года нацисты пришли в станицу Гундоровскую. Ветеран рассказывает, что население сопротивлялось — несколько местных жителей стали партизанами. По официальной версии, люди на свой страх отправлялись за линию фронта, в соседние хутора, чтобы рассказать советским солдатам о расположении противника.

Однако однажды фашисты заметили передвижения партизан. Их поймали, несколько дней пытали на глазах и станичников, а затем также у всех на виду расстреляли. Среди партизан был десятилетний мальчик (по некоторых данным, ему было 13 лет — прим.ред). За поступок ребенка решили наказать и его отца.

— Они не пожалели даже мальчика Гришу Акулова. Убили ребенка вместе с отцом. Когда это случилось, мне было год с копейками. Я, маленький мальчик Вова, получил травму речи, — говорит ветеран.

«ГОТОВИМСЯ ВСТРЕЧАТЬ ГОД БЕЗ ВОЙНЫ»

Вспоминает Владимир Иванович и о времени после победы. После взятия Берлина его отец на время остался в Германии — здесь он работал в штабе дивизии по отправке зерна в Советский союз. Ивану Евсеевичу разрешили перевезти сюда свою семью — жену Клавдию и сына Вову. Мужчина вспоминает, каким счастливым был первый мирный Новый год.

— Помню 30 декабря 1945 года отец сказал маме: «Клава! Завтра готовимся встречать 1946 год. Этот год без войны!», — вспоминает ветеран.

По его словам, офицеры штаба поставили высокую елку и украсили ее игрушками. Пятилетнему малышу даже разрешили взять несколько из них на память. Все «радовались новому году и готовились к новой жизни».

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