Сразу несколько человек пытаются выяснить правду о лошади, подопечной донской школы олимпийского резерва по кличке Фаберже. Бывшая воспитанница Милена Товмасян говорит, что скакун конного отделения скончался в страшных мучениях. По ее словам, больше месяца ослепшее и обездвиженное животное не лечили. При этом руководство школы утверждает, что приняли все возможные меры, чтобы спасти животное.«ТРУП ДО СИХ ПОР ЛЕЖИТ В КЛУБЕ»Милена занималась в конном отделении школы лет десять назад. Не раз участвовала в соревнованиях, а после окончания работала тренером в частных клубах. О трагической истории коня женщине рассказал бывший сотрудник школы. Когда-то он сам тренировал Фаберже.— Еще в конце декабря у скакуна появились признаки отравления, у него была сильная диарея, — говорит Милена. — Без лечения все переросло в ревматизм копыт — они просто начали отслаиваться. Конь перестал вставать. А конюхи, как могли, пытались его поддерживать и кормить.Собеседница предполагает, что все это время Фаберже могли мучить страшные боли. Конь метался в агонии. В итоге повредил оба глаза и ослеп. У обездвиженного животного появились пролежни, а тело начало гнить.— Лечение, как я понимаю, ограничивалось капельницами с физраствором и обезболивающими, — продолжает собеседница. — Ветврач за это время появился максимум два — три раза. Все это время конь жил и мучился.После этого Милена и еще несколько бывших воспитанников школы решили забрать лошадь и передать ветеринарам. 11 февраля они получили разрешение на вывоз животного.Однако спустя всего несколько часов Фаберже скончался. По словам Милены, туша мертвого животного ( а это уже почти четыре дня, — прим. автр.) все еще лежит на территории конноспортивного клуба.НЕ ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙМилена говорит, что инциденты с лошадьми случались и раньше. Так, в 2020 году школа собиралась отправить на мясокомбинат возрастного коня. Но волонтеры за два дня собрали деньги и отправили его в специальный пансионат. Спасенный конь все еще там живет.— Про Фаберже стало известно слишком поздно. Знали ли сотрудники и дети? - рассуждает собеседница. — Думаю, да. Но, может быть, их запугали, поэтому никто не говорил. Все воспитанники — дети до 18 лет. Скорее всего, они переживали, но ничего сказать не могли.Две другие трагедии случились, когда Милена сама занималась в школе. В 2012 и 2016 годах у нее на глазах умерли две лошади, с которыми она тренировалась. Девочка и ее родители сами искали деньги и покупали лекарства, но все оказалось тщетно.— Понятия «аптечка» уже в тот момент не существовало, — поясняет она.«ШАНСОВ ВЫЖИТЬ НЕ БЫЛО»«Комсомольская правда-Ростов» обратилась за комментарием к директору школы Александру Сурженко. Он утверждает, что лошадь начали лечить почти сразу после того, как она заболела.— Конь заболел 27 декабря. У него тут же был взят анализ крови, чтобы диагностировать болезнь, — говорит руководитель. — Штатный ветврач назначил курс лечения. До 11 февраля были переменные успехи. Периодически лошади становилось лучше, она начинала есть, потом состояние опять ухудшалось. Всего на его лечение мы потратили около 35 тысяч рублей из бюджета — все это документально подтверждено.По его словам, он также обращался в конноспортивную базу в поселке Рассвет и просил прислать ветеринара. Осмотрев Фаберже, специалист пришел к выводу, что шансов выжить у лошади нет. 11 февраля в школу обратилась руководитель региональной федерации конного спорта.— Она предложила попробовать спасти лошадь в других условиях и в другом учреждении, - говорит собеседник. — Я согласился. Ко мне приехала девушка. По ее словам, они хотели попробовать спасти скакуна. С ней я подписал договор на безвозмездное пользование. Мы понимали, что спасти — это сложно. Но не подписать договор я не мог — все мы люди.Договорились, что лошадь заберут 12 февраля. Однако 11 февраля около полудня 15-летний Фаберже скончался.ЧТО ДАЛЬШЕДиректор школы подтвердил, что туша коня до сих пор находится на территории клуба. Однако, по его словам, пока утилизировать животное нельзя.— Лошадь находится в специально отведенном месте, ее никто не видит, — заверил Александр Сурженко. — Сразу после смерти специалисты лаборатории взяли у нее анализы, чтобы установить причину. Сейчас они исследуются, результат должен прийти сегодня. Только после этого мы имеем право утилизировать животное.Директор не стал отвечать, чем заболел несчастный Фаберже и от чего проходил лечение. Он пояснил, что на вопрос о причинах смерти можно ответить только после результатов лабораторных исследований. Кроме того, чтобы диагноз был точным, решено провести вскрытие.Возмущенные ситуацией ростовчане уже собираются направить жалобы в региональное Министерство спорта, донское Управление Россельхознадзора и другие ведомства. Авторами обращения (оно есть в распоряжении редакции – прим. ред.) стали пять бывших воспитанников и один экс-сотрудник школы. Кроме истории Фаберже в документе изложены другие инциденты, произошедшие с лошадьми школы в разные годы.Нынешний директор школы занимает должность последние два года. Комментировать прошлые трагедии он не может.— За время пока я руковожу учреждением, ни одна лошадь не погибла, — пояснил Александр Михайлович. - До этого этим занимались другие люди, и отвечать за них я не могу.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!