12 февраля в Ростове-на-Дону состоялась торжественная церемония награждения, на которой были подведены итоги проекта «Клиника года - 2020». Награды получили лучшие клиники Ростова и области, набравшие наибольшее число голосов в народном голосовании на сайте rostov.kp.ru, а также победители в номинации «Врач года-2020» и партнеры проекта.«Клиника года - 2020» — это не просто конкурс. Совместно с медицинскими экспертами мы готовили полезные обзоры и статьи, приглашали докторов в студию радио «КП» - Ростов-на-Дону» (89,8 fm) и рассказывали о современных тенденциях в медицине.- Профессия медика – пожалуй, одна из самых сложных. Мы отмечаем с каждым годом, что престиж этой профессии возрастает. И мы гордимся, что наш вклад также весом, - рассказала директор Ростовского филиала ИД «Комсомольская правда» Елена Соболева, - Благодаря таким совместным проектам престиж медицины становится все выше и выше. Мы очень рады, что медицинские учреждения принимают участие в наших конкурсах, и мы вместе с ними предоставляем посетителям сайта самую полезную информацию о медицине и здоровье.Все участники мероприятия смогли ознакомиться с презентацией Медиагруппы «Комсомольская правда».- 2020 год был не простым для всех, но также и очень насыщенным. У нас произошел редизайн сайта KP.RU и обновился формат радиостанции. Мы акцентировали внимание на развитии нового сайта radiokp.ru и подкастов, перевели формат популярных круглых столов в онлайн и успешно внедряем его по всей стране. И впереди у нас много самых разных проектов, - поделилась заместитель директора по рекламе Ростовского филиала ИД «Комсомольская правда» Галия Габрилян.Претерпел изменения и формат проекта «Клиника года-2020» - в нем был создан целый раздел, посвященный нашим врачам. Все его участники получили награду «Врач года – 2020».- Церемония награждения – это прекрасная традиция конкурса «Клиника года». Свои награды получило уже свыше 2000 участников по всей стране, - рассказала директор службы интернет-рекламы Ростовского филиала ИД «Комсомольская правда» Валерия Ульянова, - В этом году в нашем проекте появился новый раздел – «Врач года – 2020». И не случайно в нем нет формы для голосования. Мы считаем, что абсолютно ВСЕ врачи – победители! И не только этого проекта, а всего 2020-года в целом. Нам очень приятно рассказывать об их успехах и вручать им награды!ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА «КЛИНИКА ГОДА-2020»Первыми награды от медиагруппы «Комсомольская правда» получили партнеры проекта «Клиника года – 2020».Также партнером проекта «Клиника года-2020» выступил Ростовский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед».ПОБЕДИТЕЛИ «КЛИНИКИ ГОДА-2020»Итак, рады вам представить победителей народного голосования. Клиники, которым огромная аудитория «КП» отдала свое предпочтение. Медицинские коллективы, которые радуют пациентов не только эффективным лечением, но и качеством обслуживания.- Я хочу поблагодарить «Комсомольскую правду» за организацию проекта «Клиника года». Он собирает очень большое количество неравнодушных людей, которые участвуют в фотоконкурсах и голосуют за клиники. Это позволяет нам получить хороший отклик от самых разных людей. Для меня, как главного врача, это очень важно, - рассказала главный врач медицинского центра «Семья» Элина Юрьевна Пронина.«ВРАЧ ГОДА – 2020»- Проект очень классный! Для меня, как для молодого врача, было очень полезно принять участие в таком мероприятии. Я благодарна за возможность выступить на радио, рассказать о своей работе, пообщаться с радиослушателями, - поделилась Ирина Каракулина.- За 2020 год мы узнали больше, чем за 10 предыдущих лет. Этот год повернул людей в сторону медицины и педагогов. «Клиника года» от «Комсомольской правды» — очень важное для врачей мероприятие. Создатели этого проекта проявили настоящий профессионализм. Они показали не только то, что врачи – профессионалы своего дела, но и нашу душу. Они показали нас, врачей, с точки зрения человечности, рассказали о том, как мы пришли в профессию. А в конце устроили для нас такой великолепный праздник. Я очень тронута своей номинацией и прошедшей церемонией награждения, - рассказала Анна Никонова.Также награда в номинации «Врач года – 2020» была присуждена докторам, которые не смогли присутствовать на мероприятии:Врачу-оталарингологу высшей категории Васильеву Сергею СергеевичуВрачу-стоматологу Джафаровой Гюнель ИбадовнеПластическому хирургу Маринчук Анне НиколаевнеПластическому хирургу Магомедовой Сакинат КурбановнеГлавному врачу стоматологической клиники Шувалову Олегу АлександровичуУчастники также получили специальные «Призы партнерских симпатий» от партнеров проекта – компании «Цептер Интернациональ» и представительства Colla gen в Ростове-на-Дону. Благодарим всех наших партнеров за поддержку проекта.Выражаем отдельную благодарность лауреату международного конкурса Gnesin jazz, преподавателю Ростовской государственной консерватории Анастасии Бондарь и заслуженному артисту республики Ингушетия, доценту Ростовской государственной консерватории, музыкальному руководителю ансамбля песни и пляски Южного военного округа Андрею Мордасову за создание прекрасной праздничной атмосферы.Благодарим Radisson Blu Hotel за теплый прием.Поздравляем победителей! Всем участникам проекта желаем достижения новых профессиональных высот, удачи и крепкого здоровья!ФОТОГАЛЕРЕЯ МЕРОПРИЯТИЯ - Часть 1.ФОТОГАЛЕРЕЯ МЕРОПРИЯТИЯ - Часть 2.