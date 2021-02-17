Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на пост главного прокурора Ростовской области Романа Праскова. Документ опубликован на портале правовой информации в среду, 17 февраля. Ранее руководитель работал в должности главного прокурора Тульской области.Одновременно президент назначил новых прокуроров Иркутской области, Пермского края и Республики Мордовия.О претенденте на пост главного донского прокурора стало известно на прошлой неделе. Его кандидатуру одобрил Совет Федерации.Роман Прасков - уроженец Приамурья. Он является выпускником Дальневосточного юридического института МВД. Свою карьеру начал с должности следователя в МВД, а после продолжил службу в прокуратуре Амурской области. В 2012 году он был принят в прокуратуру Приморского края. На пост заместителя прокурора Брянской области Роман Прасков был назначен в 2016 году. Спустя два года он возглавил прокуратуру Тульской области.Общий стаж Романа Праскова в правоохранительных органах и прокуратуре - более двадцати лет. Известно, что за образцовую службу его наградили грамотой Генпрокурора РФ. Прасков имеет специальное звание государственного советника 3-го класса.Роман Прасков состоит в браке и воспитывает двоих детей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Пояс смертника» и тайник с пулеметом: в Ростове-на-Дону и в других городах задержаны 19 готовивших теракты экстремистовФСБ обнародовала кадры задержания (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.