В Южном федеральном и в Северо- Кавказском округах силовики обезвредили банду террористов, в состав которой входили 19 человек.Экстремисты дислоцировались в разных городах. Часть из них были задержаны в Ростове-на-Дону, кого-то поймали в Краснодаре, остальных – в Крыму и Карачаево-Черкесской Республике.Как рассказали в пресс-службе ФСБ России, экстремистское сообщество, относящееся к международной исламистской организации, деятельность которой запрещена в нашей стране, активно вербовало в свои ряды последователей. Во время обысков у радикалов нашли 40 экстремистских книг. Однако это не главная находка оперативников: мужчины запаслись и боеприпасами. С их помощью, как считают в ФСБ, они планировали осуществить теракты в южных городах.Так, силовики обнаружили в лесу в Карачаево-Черкесской республики тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ, патронами и самодельными взрывными устройствами общей массой более три килограмма в тротиловом эквиваленте, в том числе там же лежал и «пояс смертника».Источник издания в правоохранительных органах региона отметил, что конкретно в Ростове-на-Дону располагалась ячейка из четырех человек. Все они - мужчины до 35 лет. Не женаты, детей нет. У них был свой лидер. Глава ростовской ячейки трудился разнорабочим, а в свободное время вдохновлял подельников. Источник издания отметил, что лидер донской ячейки являлся для своих последователей своего рожа учителем. Мужчина раздавал запрещенные книги приятелям, а также объяснял свою теорию про \\"неверных\\". Кстати, лидера ростовской ячейки поймали в Крыму. Туда он поехал на заработки. Источник издания отметил, что злоумышленник подрабатывал в гостинице на курорте.В отношении всех участников банды завели дело по статье «Организация и участие в деятельности экстремистской организации». 10 самых активных экстремистов находятся под стражей. Если суд признает вину мужчин, они могут сесть в тюрьму на десять лет.Расследование продолжается, не исключено, что пособники радикалов еще разгуливают на свободе в других городах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В тюрьму через четверть века: обвиняемого в нападении на Буденновск признали виновнымВ Ростове огласили приговор одному из участников трагедии в Ставропольском крае (подробнее)