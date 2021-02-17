Когда сажать рассаду в Ростове-на-Дону 2021: публикуем лунный календарь. В конце февраля и марте у многих огородников и садоводов начинается сезон. Рассказываем, какие дни наиболее благоприятны для посевов.БАКЛАЖАНДни для посева по лунному календарю: 8, 9, 12, 15 и 20 марта.Рассаду с баклажанами лучше поставить на самый светлый подоконник. Поливать ее нужно теплой водой при температуре 24 — 25 градусов. Кроме того, лучше не ставить рассаду баклажанов с рассадой помидоров. Эксперты говорят, что эти овощи плохо «уживаются» рядом друг с другом.ПОМИДОРЫДни для посева по лунному календарю: 6 — 8 марта, 12 — 20 мартаПомидоры также любят много света. Если место на подоконниках больше нет, можно использовать специальные фитолампы. Кроме того, для помидоров оптимальная температура 18 — 19 градусов. Если дома тепло, то помещения нужно чаще проветривать.ОГУРЦЫДни посева по Лунному календарю: 20, 25 марта, 10 — 12 апреля, 12 — 13 мая.До того, как огурцы взойдут, рассаду хранят в тепле — при 28 — 30 градусах. Однако позже при появлении росточков важно перенести рассаду в более прохладное место с температурой до 18 — 20 градусов. Земляной комп должен всегда находится в тепле, а вот подкормка огурцу не требуется.ЛУКДни для посева озимого чеснока по лунному календарю: 17, 18, 23, 26, 27 сентября, 15, 16 октября.Дни посева по лунному календарю: 15 — 20 марта.Лук сажают в открытый грунт. Грядки нужно не только поливать, но и удобрять торфом и перегноем.ПЕРЕЦДни для посева по лунному календарю: 15, 16, 28 февраля; 1, 8, 9, 12 марта.Держать рассаду нужно в светлом месте при высокой температуре — 25 — 28 градусах. Поливать перец также нужно теплой водой.АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.