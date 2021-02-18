На приговор Анастасии Шевченко в Ростов приехала Ксения Собчак

Около суда толпятся сочувствующие Анастасии Шевченко Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

Приговор по делу активистки "Открытой России" Анастасия Шевченко в Октябрьском районном суде Ростова обещает стать более громким событием, чем ожидалось. В ростовский суд приехала блогер и общественница Ксения Собчак. Перед зданием суда сейчас находятся несколько десятков сторонников Шевченко и полиция.

О намерении присутствовать на приговоре Ксения Собчак заявила в своем "Инстаграме". Сегодня она действительно прилетела в Ростов и уже находится в зале суда. В зал ее пустили одной из первых. Приставы ограничили доступ, ссылаясь на антипандемические требования. В суд допустили только аккредитованных журналистов и родственников Шевченко.

- Настя возглавляла мои ростовский предвыборный штаб, я знаю ее как порядочного и идейного человека. Такой гигантский срок в пять лет потребовал для Анастасии прокурор. Я очень надеюсь, что завтра На