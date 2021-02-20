Побочные эффекты после вакцинации от коронавируса назвал ростовский врач. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После вакцинации от коронавируса в некоторых случаях могут возникать побочные эффекты. О возможных осложнениях рассказал заместитель главного врача по лечебной части медицинского центра «Семья» Николай Воликов.

Врач пояснил, что вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» не содержат вируса — заболеть из-за препарата невозможно. Однако осложнения встречаются, хоть и редко.

— Наиболее частое — боль и дискомфорт в месте укола. Делать с этим ничего не надо, все проходит самостоятельно, — рассказал Николай Николаевич.

Еще одно осложнение, которое встречается у вакцинированных — повышение температуры или гипертермия. Иногда температура может подняться до 38 — 38,5 градусов. Гипертермия может сопровождаться головной болью, ломотой в теле.

— Как правило, температура повышается однократно, в день введения вакцины. Проходит самостоятельно или после приема жаропонижающих. В другие дни температура не поднимается, человек может вести привычный образ жизни, — объясняет врач.

При этом, по наблюдениям медика, гипертермия чаще встречается у молодых людей. Так, у привитых 70-летнего мужчины и 73-летней женщины, температура тела выше нормы не поднималась.

Николай Воликов напомнил, что в течение получаса после укола пациентам в любом случае нужно находиться в медучреждении. Это обезопасит вакцинированных от возможных аллергических реакций.

АЛЛО!

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