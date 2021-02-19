Ростовские спасатели помогли выжить замерзшему утенку

Спасатели провели тренировки в акватории Миусского лимана. Фото: Ростовская областная поисково-спасательная служба

Маленький утенок едва не погиб в акватории Миусского лимана Ростовской области. Нуждающегося в помощи птенца заметили спасатели во время тренировки, которая проходила неподалеку.

Брутальные мужчины оттачивали мастерство водолазных спусков, как вдруг из камышей раздался жалобный писк. Пернатый запутался в сухой траве и уже дрейфовал по воде без сил, еле шевеля крыльями. Выбраться своими силами утенку не удавалось. На морозе без движения он протянул бы недолго. Но вдруг на помощь птенцу пришли спасатели.

- Водолаз Андрей Шутенко достал пернатого малыша из воды и выпустил птенца на волю, - рассказали в Ростовской областной поисково-спасательной службе.

Год назад этот же спасатель вытащил из ледяной воды детей, попавших в беду в районе Таганрогского залива. Лед под ногами школьников треснул, но, к счастью, помощь подоспела вовремя.

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