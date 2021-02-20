Коронавирус в Ростове-на-Дону 20 февраля 2021: число зараженных дончан перевалило за 70,5 тысячи

За сутки скончались 15 зараженных. Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростове-на-Дону 20 февраля коронавирусом заразился еще 121 человек. Всего в Ростовской области, в том числе в донской столице, за сутки заболели 315 жителей. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 70 641.

Наибольшую долю новых зараженных, 37,1 %, составляют люди в возрасте от 46 до 65 лет. 31,1% заболевших— жители от 18 до 45 лет. 18,4% инфицированных — пенсионеры от 66 до 79 лет; 8,9% — старше 80 лет; 4,5% — дети.

Лечение в стационарах проходя 1 785 пациентов. 28 человек находятся в тяжелом состоянии, на инвазивном аппарате искусственной вентиляции легких. 136 зараженных подключены к инвазивной ИВЛ.

Подтвердилась смерть 15 зараженных. Среди них семь женщин в возрасте от 67 до 90 лет и восемь мужчин в возрасте от 59 до 83 лет. У всех этих пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. За все время от коронавируса скончались 3 032 человека.

За последние сутки от опасной инфекции вылечились 337 человек. С начала пандемии выздоровели 60 879 пациентов.

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