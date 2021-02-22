Зарядка-нунчаки: ростовчанин устроил в полицейском участке шоу в духе Джеки Чана

Вещественное доказательство по уголовному делу - зарядное устройство для мобильного. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В суде Советского района вынесли приговор 35-летнему ростовчанину, который после задержания так не хотел выходить из полицейского автомобиля, что устроил настоящее шоу с кульбитами в стиле Джеки Чана или Чака Норриса.

Ростовчанин, изрядно выпив, стал дебоширить на улице возле своего дома. Он вел себя настолько вызывающе, что окружающие вызвали полицию, чтобы его утихомирить. Разбираться в случившемся направили наряд патрульно-постовой службы. Полицейские усадили дебошира в служебный УАЗик и привезли в райотдел полиции на проспекте Коммунистическом – для составления административного протокола.

Но на парковке перед отделом мужчина уперся руками и ногами, не желая выходить из патрульной машины. А когда один из полицейских захотел ему помочь выйти, мужчина схватил провод от устройства для зарядки мобильных телефонов и начал нещадно хлестать им стража правопорядка по рукам.

Полицейские сперва опешили от прыти хулигана, но в итоге его утихомирили. Одному из полицейских пришлось обращаться за медицинской помощью.

Как сообщила корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» старший помощник прокурора Советского района Нино Калюжина, в итоге на 35-летнего ростовчанина был составлен не только административный протокол за нарушение общественного порядка, но и предъявлено уголовное обвинение. Дело полицейские возбудили по статье о применении насилия в отношении представителя власти, находящегося при исполнении своих служебных обязанностей. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Кстати, на суде дебошир признал свою вину, раскаялся и заявил, что сам недоумевает, что это на него нашло, что он вдруг почувствовал себя ниндзя каким-то.

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