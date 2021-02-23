В суде Советского района Ростова-на-Дону разбирались в перипетиях кровавой драмы, начавшейся как милая история о братской любви и гостеприимстве. А закончившейся… убийством. Двоюродного брата-игромана, толкнувшего его беременную жену, ростовчанин, как он утверждал, смог остановить только радикальным способом.ЖДАЛИ ПЕРВЕНЦАВ частном секторе в Западном жилом массиве проживали супруги Гоги и Дина (имена героев этой истории изменены), ожидавшие появления на свет долгожданного первенца. Прошлые беременности у Дины заканчивались неудачно. И потому эта вновь наступившая беременность для нее и мужа была просто драгоценной. Они надеялись вскоре все же обрести полноценное семейное счастье и качать на руках своего малыша.Тем временем в их доме появились гости – двоюродные братья Гоги, когда-то очень давно переехавшие в Санкт-Петербург из солнечной Абхазии. В Ростове они были проездом. Родственники собирались отправиться в Москву в посольство, чтобы наконец восстановить документы одному из них – Резо. Дело в том, что Резо уже 10 лет жил в России без документов, и, соответственно, без российского гражданства. Как ему это удавалось, остается только догадываться…ПО-БРАТСКИ!Резо представлял проблему для родственников не столько из-за отсутствия документов. Он пристрастился к спиртному и к виртуальным играм. Взрослый, в общем-то, мужчина целыми днями сидел дома, в квартире в Питере, за «стрелялками», «шутерами» и GTA – игрой, в которой виртуальный персонаж идет по лестнице криминальной карьеры. Родственники пытались вытащить его в реальную действительность из этого жестокого морока. Но он тогда становился очень агрессивным. Так что на семейном совете решили все-таки выправить ему законные документы и заставить заниматься каким-нибудь делом.Гоги встретил братьев с радушием и кавказским гостеприимством. Как и положено. Хотя сам и был стеснен в средствах, ведь работал в семье он один. И даже был не против, чтобы «виртуальный» Резо немного пожил у него, пока сопровождавший его брат отлучится на пару дней.- Давай я возьму его с собой. Ты не представляешь, до какой степени он бывает агрессивен временами, - предупреждал Гоги родственник.Но тот сказал, что они с Резо всегда найдут общий язык. Ведь братья же, хоть и двоюродные…ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯВ тот роковой день после обеда Резо не находил себе места и был мрачен. Заняться ему было нечем, ведь компьютера с виртуальными «стрелялками» в доме его ростовских родственников не было. Он выпил. Потом попросил денег на сигареты у беременной жены Гоги. Но кроме сигарет купил себе еще алкоголя. Она упрекнула его: зачем спиртное? Резо начал оскорблять ее, а потом ударил по лицу…В комнату вбежал Гоги. Таким агрессивным двоюродного брата он и вправду никогда не видел. Родственник-игроман толкнул хозяина дома, да так, что тот отлетел прямо на большое зеркало, висевшее на стене. И оно рухнуло, разлетевшись на осколки.Гоги едва успел выпроводить перепуганную жену в соседнюю комнату, как между ним и двоюродным братом началась драка. Когда же все стихло, его жена тихонько отворила дверь и увидела жуткую картину.- Что я наделал! Я его убил! Врачей позовите! Скорую! Кто-нибудь, позовите! – рыдал потрясенный Гоги.А рядом с ним на полу лежал окровавленный Резо. Он практически не подавал признаков жизни.Сбежались соседи, дальние родственники, проживавшие неподалеку. Вызвали «скорую». Прибывшие медики, увы, помочь Резо уже ничем не могли… Он скончался. Потом эксперты установят, что во время драки он дважды получил удары ножом под левую лопатку.ДОЛГИЙ СРОККак сообщила корреспонденту «Комсомольской правды - Ростов» старший помощник прокурора Советского района Нино Калюжина, Гоги было предъявлено обвинение по статье 105 УК – в умышленном убийстве. Он каялся в суде и утверждал, что умысла убивать двоюродного брата у него не было. Все произошло спонтанно и молниеносно. Просто он никогда не видел его таким агрессивным, боялся за свою беременную жену, да и по утверждению подсудимого, его брат первым схватил нож…Суд Советского района признал Гоги виновным в убийстве и приговорил к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. Это достаточно суровое испытание для человека, который ранее не был судим и мечтал видеть, как растет его долгожданный ребенок.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗарядка-нунчаки: ростовчанин устроил в полицейском участке шоу в духе Джеки ЧанаСтражи порядка вынули хулигана из патрульной машины с боем (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.