В Ростове-на-Дону квартирант распродал все имущество хозяев

Ближайшие месяцы парень проведет за решеткой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В суде Советского района вынесли приговор 22-летнему мужчине, который снял у ростовчан на месяц квартиру в Левенцовке. Правда, за это время предприимчивый жилец успел распродать все, что плохо лежит, через сайт бесплатных объявлений.

ОПЛАТИЛ ЗА МЕСЯЦ И ПРОПАЛ

Как уже позже выяснили правоохранители, добропорядочная ростовская семья разместила в интернете объявление о сдаче в аренду уютной однокомнатной квартиры в новом микрорайоне на улице Жданова. Вскоре на него откликнулся молодой парень, которого устроили и квартира, и условия, выдвигаемые хозяевами. Он заплатил им за месяц проживания и вселился.

Жалоб от соседей на квартиранта не поступало. И хозяева были уверены, что все в их жилье в полном порядке. Пока однажды, проходя мимо дома не взглянули на ее окна. Каково же было их удивление, когда они заметили отсутствие внешнего блок сплит-системы. Тогда хозяева поднялись в квартиру, чтобы поинтересоваться у жильца: "Куда же тот пропал?" Ведь вся техника в квартире была новой и не могла вот так быстро сломаться.

Однако, на стук и звонки им никто не ответил. Тогда ростовчане открыли дверь своим ключом и обалдели.

ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИЯ

Их глазам представилась печальная картина: вся бытовая техника в квартире исчезла. Пропали и новый импортный холодильник, и стиральная машинка, и микроволновая печь и сплит-система и даже новое мягкое кресло, подушка, плед, кастрюля и сковородки…

Хорошо, что хозяева квартиры составили договор об аренде. Там были указаны его паспортные данные. По которым полиция потом и нашла вороватого жильца. Отпираться было бесполезно, и он сознался, что распродал всю бытовую технику хозяев через тот же сайт бесплатных объявлений.

Указал там цены на все, значительно ниже, чем в магазинах. И покупатели нашлись моментально. Первым позвони парень, решивший купить так дешево холодильник. Он еще и поторговался, сбросив на него тысячу рублей. А тот потом, как выяснилось, перепродал этот же холодильник уже другим людям, но по цене гораздо выше, чем купил сам.

Вернуть распроданную технику обратно было невозможно.

Как сообщила старший помощник прокурора Советского района Нино Калюжина, квартиранту предъявили обвинение в краже. Суд признал его виновным, обязал возместить ущерб, причиненных хозяевам арендованной квартиры и приговорил к восьми месяцам лишения свободы в колонии-поселении.