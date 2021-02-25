В эфире Радио «Комсомольская правда» выяснили, когда ждать переселения блошиных рынков, почему это важно и потеряем ли мы колорит старого центра.«МЕНКИ» В РОСТОВЕ - ЭТО УЖЕ ТРАДИЦИЯКак рассказал Радио «КП» историк, краевед и руководитель ростовского отделения Общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин, такие рынки или как их раньше называли «менки» в Ростове существуют довольно давно. Достаточно вспомнить такие рыночки во время войны в районе нынешнего Дворца спорта, где люди обменивали и пытались сбыть старые вещи, предметы быта.Стихийная «менка» была связана в Ростове и с трагическими событиями. По словам Кожина, возникла она на месте, где были оставлены вещи убитых в Змиевской балке людей.Сегодня самые известные точки притяжения любителей старых вещей, так называемые «блошки», находятся на Станиславского и в парке Горького. На площадке неподалеку от бывшего кинотеатра «Россия» торгуют коллекционеры.Многие считают, что такие рынки даже сейчас - одна из «изюминок» старого центра и такие явления, как стихийный рынок на одной из исторических улиц, надо сохранять.ПЕРЕЙТИ МОЖНО, ДА НИКТО НЕ ХОЧЕТМежду тем, городские власти уже много лет пытаются навести порядок с явлением стихийной торговли. Начальник городского управления торговли Константин Тихонов уверен, что у Ростова есть более цивилизованные «визитные карточки», нежели блошиный рынок в центре города. Он признал, что «борьба» со стихийной торговлей пока ведется без особых успехов. Люди по-прежнему выходят торговать, администрация по-прежнему предлагает им перейти на другие площадки.- Никто не хочет «задушить» такую торговлю, как пишут многие ростовчане в интернете, - уточнил Тихонов. – Мы понимаем, что для некоторых торговцев здесь единственный источник дохода, но торговля с земли – это неправильно.Для того, чтобы узнать отношение самих горожан к такого рода рынкам администрация запустила опрос на платформе «Активный ростовчанин» и в одной из соцсетей. Главный вопрос один - нужны ли блошиные рынки городу? А если нужны, то в каком виде?Так, 45% опрошенных заявили, что городу нужны блошиные рынки, они достопримечательность Ростова, но они должны быть представлены в другом виде. 28 % высказались против подобной торговли, остальные горожане допустили, что такие рынки должны остаться в таком виде, в котором существуют сегодня.\\"ТУДА НИКТО НЕ ПРИДЕТ\\"Эксперты считают, что блошиные рынки должны сохраняться, но их необходимо перевести в более цивилизованное русло. Одна из площадок, которая сегодня рассматривается городской администрацией это территория бывшего винно-водочного завода на проспекте Буденновском.Здесь, напомним, планируется построить крупный торгово-досуговый комплекс. На месте старого завода владельцы хотят реализовать концепцию «город в городе», где разместят коворкинги, офисы, заведения общепита, фитнес-центры, пространства для торговли, оказания услуг, зон отдыха.При этом, исторический облик фасадов здания обещают сохранить. И, как говорят в администрации, собственник готов предоставить целый отдельный павильон под размещение блошиных рынков Ростова. Реализация проекта рассчитана до 2024 года.В администрации уточняют, что предлагают переселиться на новое место торговцам на безвозмездной основе, то есть, понимание, что большинство из этих людей не смогут платить за аренду места, существует. К торгующим обратились с просьбой создать инициативную группу, чтобы она поддерживала на новом месте порядок и дисциплину. Но пока желания переехать у завсегдатаев блошиного рынка не наблюдается.Главная причина затягивания решения этого вопроса в том, что торговцам не нравится новое место. «Туда никто не приедет», говорят они. Но ведь все новое всегда начинать непросто.АЛЛО!Подробности слушайте на сайте.