«Ромчик, спасибо за все»: как ФК «Ростов» прощался с капитаном Еременко

В полусотне матчей за "Ростов" Еременко забил 10 мячей. ФОТО: пресс-служба ФК "Ростов"

Вчера стало известно, что капитан ФК «Ростов» Роман Еременко уходит из клуба. В ФК объяснили это личными обстоятельствами, сложившимися у футболиста. А сегодня команда, главный тренер и болельщики торжественно проводили полюбившегося им игрока и... сказали, что ждут обратно.

КОВИД – НЕ ПОВОД

Руководство клуба и сам футболист, напомним, накануне заявили о расторжении контракта. Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц пояснил, что игрок покинул клуб в начале второй половины чемпионата РПЛ «по обоюдному согласию по семейным обстоятельствам». Еременко ответил тем же: он тактично дал понять, что уехать домой – в Финляндию – его вынуждают личные причины.

– Для меня семья превыше всего. Решение не пришло спонтанно, и я очень благодарен клубу за понимание, – приводит слова футболиста пресс-служба «Ростова».

Поводом для подробных пояснений стали пересуды в прессе и среди болельщиков о том, что реальной причиной ухода Еременко стали неважные физические кондиции футболиста после перенесенного ковида. Еременко регулярно появлялся на поле во время недавних зимних сборов в Испании. Однако в первом официальном – кубковом – матче на «Ростов-Арене» Карпин принял решение о его замене в первом тайме. Как бы то ни было, капитан «Ростова» отрицает «ковидную» версию. В Финляндии, куда он с родителями уехал на постоянное место жительства в 3-летнем возрасте, его ждет семья – в том числе, отец Алексей Еременко, игравший за «Ростсельмаш» и ростовский СКА, супруга Марика и трое детей.

ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ

Было бы странным, если бы с клуб простился с капитаном без грусти.

- Ромчик, спасибо за все! Удачи и здоровья тебе и твоей прекрасной семье. Еще один сынок нас покидает, – растроганно написал в своем аккаунте в «Инстаграме» главный тренер Валерий Карпин.

Заодно клуб напомнил фанатам о лучших голевых моментах Еременко. В том числе о пушечном ударе в матче с «Анжи» в 2019 году. Пушечные выстрелы и непредсказуемая траектория полета мяча – это то, чего так опасались голкиперы соперников, когда вблизи их штрафной появлялся капитан ростовчан.

Еременко пришел в ФК «Ростов» в январе 2019 года после ЦСКА, «Спартака» и кокаинового скандала – о котором, кстати, никто в Ростове не вспоминал. А через несколько месяцев клуб переподписал с ним контракт до 2023 года. В почти пятидесяти матчах за ростовчан Роман забил десять голов.

Пока не ясно, завершит ли Еременко карьеру футболиста. Если так, то в «Ростове» ему намекнули, что готовы видеть если не наставником, то помощником:

- Двери нашего клуба всегда открыты для Ромы, он навсегда останется неотъемлемой частицей нашего клуба, – считает президент ФК Арутюнянц.

КТО В КАПИТАНЫ?

Самые преданные болельщики тем временем стали публиковать в соцесетях свои фото с Романом Еременко и заодно гадать, кто может стать следующим капитаном ФК «Ростов».

- Удачи в Финляндии, ждем обратно в любом качестве. Может стать хорошим тренером для нашей академии, человеку с таким опытом и умениями есть чему научить подрастающих футболистов, – считает болельщик по имени Евгений.

Один из фанатов продемонстрировал форму с фамилией капитана. ФОТО: официальный аккаунт ФК "Ростов", "Вконтакте".

Самым вероятным кандидатом в капитаны фанаты называют Матиаса Норманна. Норвежский полузащитник стал полу-антигероем кубковой игры с «Ахматом», допустив нарушение в штрафной соперника и не реализовав пенальти. Подтвердить свой уровень – возможно, уже капитаном – ему предстоит во время встречи с «Зенитом» в следующую субботу, 27 февраля.

ГОООЛ!

Весь ростовский футбол в спортивном Telegram “Комсомольской правды – Ростов”: трансляции, прогнозы, инсайды. Подписка в один клик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФК "Ростов" - ФК "Ахмат" 21 февраля: что происходило после матча (подробнее)