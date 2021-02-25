Пассажир, который поймает «Лису», сможет выиграть смартфон от мирового бренда

Фото: «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания»

В честь пятилетия проекта «Городская электричка» АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» с 1 марта по 1 апреля проведет акцию «Лисичка в городской электричке». Принять участие в этой акции смогут все желающие.

В городской электричке будут размещены стикеры с изображением «Лисы». По правилам акции участникам необходимо сфотографировать такой стикер и прислать фотографию организаторам конкурса. Всем участникам, которые правильно выполнят условия акции, будет присвоен порядковый номер. А победитель будет определен при помощи генератора случайных чисел.

Приз для победителя конкурса - флагманский смартфон от одного из ведущих мировых брендов! Денежный эквивалент не предусмотрен.

Награждение счастливчика состоится не позднее 9 апреля 2021 года на вокзале Ростов – Пригородный.

Путешествуйте на городской электричке и ищите изображение «Лисы» в вашем вагоне.

Прислать фотографию можно:

На электронную почту v_volodina@mail.skppk.ru

В мессенджер Whatsapp по номеру +7(928)772-88-15.

Всем удачи!