Туризм и пандемия: эксперты из Ростова-на-Дону обсудили перспективы летнего отдыха

Эксперты из Ростова-на-Дону обсудили перспективы летнего отдыха

Февраль – месяц, который дает старт лету. Зачастую в конце зимы многие начинают планировать отпуск. Прошлый год из-за пандемии коронавируса прошел для ростовчан под девизом «остаемся дома». Многие отказались от летнего отдыха на побережье.

В донской столице, в пресс-центре издания «Комсомольская правда», прошел круглый стол. На мероприятии эксперты рассказали о перспективах туристической отрасли летом 2021 года, направлениях выездного туризма и ценах на Черном море. Также участники мероприятия обсудили отдых внутри региона.

Спикерами круглого стола стали директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, руководитель Tui Russia &CIS в Ростове-на-Дону и на Юге РФ Елена Кугарьянц, первый заместитель генерального директора АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» Павел Валько и начальник отдела развития дополнительных услуг АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» Екатерина Скриган.

ВЫЕЗДНОЙ ТУРИЗМ

Как отметила руководитель Tui Russia &CIS в Ростове-на-Дону и на Юге РФ Елена Кугарьянц, выездной туризм, безусловно, ждут.

- Потому что все победившее «ол инклюзив» завоевало сознание наших граждан. Причем я сейчас говорю о качественном «ол инклюзив», который себя показывает достойно как на территории дружеской страны Турции, так и на многих других курортах. Это очень удобно. Отправляясь за рубеж, турист может рассчитывать не только на трехразовый шведский стол, но и на организацию досуга. В стоимость путевки будут входить посещение детского клуба, бесплатный проход на дискотеки и так далее, - рассказывает Елена Кугарьянц.

Зная о спросе именно на такой отдых, Tui Russia &CIS составляет для клиентов соответствующий туристический пакет. Но компания предлагает не только качественный отдых. Туроператор заботится и о безопасности клиентов, в том числе и финансовой.

Руководитель Tui Russia &CIS в Ростове-на-Дону и на Юге РФ Елена Кугарьянц

- Все знают о существовании раннего бронирования, которое предусматривает определенные скидки на проживание. Мы предлагаем клиенту сделать за путевку первый взнос 399 рублей. Это цена риска. Ведь все помнят, что когда началась пандемия, у многих туристов просто зависли деньги, - рассказывает Елена Кугарьянц.

Такое «вкусное» предложение пользуется спросом у клиентов компании.

- В целом, хочу еще раз отметить, что интерес у людей к летнему отдыху за рубежом есть. Уже сейчас Tui активно продает туры в Турцию. Также мы ждем апреля, когда полетит Кипр. У нас уже стоит борт, готовый вывезти туристов в том направлении, - продолжает эксперт.

Кроме того, Елена Кугарьянц подчеркнула, что Tui во время пандемии проявил себя как очень мощный игрок на российском рынке.

- Мы вошли в тройку самых крупных продавцов российского продукта. Сейчас я вижу положительную динамику в развитии туристического бизнеса и всем желаю достойного лета, - отметила Елена Кугарьянц.

РОССИЯ ТОЖЕ ПОПУЛЯРНА

Директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, в свою очередь, отметил, что отдых внутри страны также пользуется спросом у граждан.

- Сегодня в структуре продаж больше 65 процентов составляют продажи по России. Существует резкое превышение роста спроса над уровнем предложений. Люди хотят отдыхать, но много стран, к сожалению, остаются закрытыми. Естественно, те, кто раньше проводил отпуск в Греции, Тунисе, Испании или Европе, сейчас отправятся в Сочи или Ялту. Поэтому цены на отели в Крыму взлетели в два раза, в Сочи – на 30-40 процентов, - рассказывает Алексан Мкртчян.

То, что для россиян многие направления закрыты, понимают и турецкие отельеры. Поэтому цены на проживание там также будут этим летом кусаться.

Но, уверен Алексан Мкртчян, рост цен не остановит россиян. Люди в любом случае поедут в отпуска.

ДОЛГОЖДАННЫЙ КАИР

Как сообщил Алексан Мкртчян, в этом году произошла настоящая сенсация в туристическом бизнесе. Впервые за всю историю из донской столицы напрямую будут летать регулярные рейсы в Каир. Также впервые за пять с половиной последних лет появится прямое авиасообщение между Ростовом и Египтом. И это предложение, уверен Алексан Мкртчян, будет пользоваться большим спросом.

- Вскоре из Ростова в Турцию будут осуществляться 35 вылетов в неделю! 10 рейсов - в Стамбул, остальные – на морские курорты. Вообще происходит то, что раньше нельзя было даже представить! Из России в Танзанию летает 20 рейсов в неделю. Люди хотят из зимы в лето, а Доминикана, Вьетнам, Гоа и так далее закрыты. И граждане вынуждены отдыхать в Танзании, о которой раньше слышали лишь на уроке географии, - рассказывает о новых тенденциях в туристическом бизнесе Алексан Мкртчян.

Директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян

Также, по словам эксперта, вырос спрос на отдых в Сербии и Черногории, но это обусловлено лишь тем, что страны Шенгенской зоны также закрыты для россиян.

- Европа, в частности страны Шенгена, этим летом не откроются. Мы ждем этого не раньше осени, - говорит Алексан Мкртчян.

Как и в любом бизнесе, в туристическом тоже есть проигравшие из-за пандемии и выигравшие. В победителях - Стамбул, Белград, Каир.

- Существует огромный голод к новым направлениям. Сейчас можно ставить самолет в Таиланд, и за пять дней получить полный борт, - уверен Алексан Мкртчян.

ОТДЫХ НА ДОНУ

С учетом того, что, по мнению экспертов, отдых и в России и за границей этим летом будет стоить дороже, чем прежде, не все смогут себе его позволить. В этом случае отличной альтернативой для ростовчан станет отпуск внутри родного региона. К слову, донская земля богата красивыми местами, и здесь масса достойных туристических маршрутов.

При этом АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» предлагает дончанам удобные перевозки на пригородных поездах.

- Конечно, по сравнению с туроператорами, у нас другой рынок. Мы находимся в совершенно иной системе взаимоотношений с нашими пассажирами, ведь главная функция пригородных поездов - социальная. Отмечу, что Ростовская область – один из передовых регионов России по темпам обновления подвижного состава. В 2018 году региональный парк электропоездов пополнили 18 составов серии ЭП3Д, обеспечивающие совершенно новый уровень комфорта для пассажиров. Новые поезда пустили на маршрут «Ростов-Таганрог». Это направление дает нам сейчас 52 процента от всех перевозок по территории Ростовской области. Также есть поезда, которые ходят в северном направлении, и, конечно, любимая городская электричка. С развитием логистики она все больше прибавляет в темпе. С учетом плохих погодных условий, которые были в Ростове в конце 2018 года и в прошлом году, а также в условиях напряженной дорожной обстановки в ряде районов города - электричка стала единственной транспортной альтернативой для многих ростовчан, спешащих на работу, - рассказал первый заместитель генерального директора АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» Павел Валько.

Однако электричка, несмотря на то, что ее функции все же более социальные, востребована и туристами.

Первый заместитель генерального директора АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» Павел Валько

- Конечно, больше всего нас волнует внутренний туризм, и мы видим, что есть задел для его развития, в том числе